Eccellenza, amichevoli: vincono Terre e Formigine, un pari per la Cdr Mutina

Amichevoli di domani, sabato 23 agosto: Siena-Cittadella (18), Sanmichelese-Colorno (16.30), Maranello-Primavera Carpi (16), Crevalcore-V.Camposanto (10.30), Fiorano-Maranello (10), Madonnina-La Pieve (16), Nonantola-Castelnuovo (16).TERRE DI CASTELLI-X MARTIRI 3-0
TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Barbetta, Ben Driss, Giordano, Dembacaj, Vezzani, Caniparoli, Bruno, Guidone, Mata, Esposito. Entrati: Venturelli, Zironi, Gigli, Palmiero, Hajbi, Ceccarelli, Guidotti, Karapici, Masoch, Nait, Tzvetkov, La Manna. All. Fontana
X MARTIRI: Marini, Artioli, Berveglieri, Meli, Bonetti, Pallara, Firma, Panzetta, Zardi, Zappi, Gjoni. Entrati: Rossi, Aguiari, Guerrini, Zouaghi, Palavanchi, Marazzina, Munari, Bini, Manfredini, Felice, Bonaguro. All. Bolognesi
RETI: 58' Ceccarelli, 65' Karapici, 75' Tzvetkov
NOTE: gara giocata a MaranoSANMICHELESE-ATLETIC CDR MUTINA 1
SANMICHELESE: Schiuma, Ferrari, Ashong, Baisi, Minutolo, Farina, Tardini, Vernia, Notari, Manzini, Rafrafi. Secondo tempo: Paganelli, Casini, Doku, Fontanini, Merli, Alicchi, Spezzani, Baisi, Notari (20' Geti), Manzini,Gorzanelli. All. Azzurro
ATL. CDR MUTINA: Auregli, Boilini, Ricaldone,Serra, Vacondio, Caselli A.,Caselli M., Cuoghi, Cremaschi,Panzanato, Fantastico. Entrati nel secondo tempo: Schena, Bonacini,Canosa, Ognibene, Lazzaretti,Gollini, Bellucci, Mazzoni,Teggi, Hoxha, Bartoli.
RETI: 19' Fantastico, 75' Baisi
NOTE: gara giocata a San Michele, serata piovosaSAMMARTINESE-REAL FORMIGINE 1-4
SAMMARTINESE: Falavigna, Corradini, Bega, Carnevali, Montipò, Re, Valentini, Barbieri, Salsi S., Bianchini, Perini.Entrati nel secondo tempo: Mantovan, Acanfora, Sula, Berselli, Malaguti, Amato, Pedrazzoli, Bulzariello, Nicolini, Singh. All.: Salsi A.
REAL FORMIGINE: Rosa, Guerri, Maletti, Paglia, Davoli, Diallo, Cristiani, Arati, Stanco, Sighinolfi, Ferrara. Entrati nel secondo tempo: Guaitoli, Roncaglia, Stella, Napoli, Guastalli, Marverti, Valmori. All.: Mezzetti
RETI: 2' e 10' Ferrara, 25' Barbieri, 70' Napoli, 85' Napoli
NOTE: gara giocata a San Martino in Rio, pioggia durante la partita.
Matteo Pierotti