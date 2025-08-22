Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, amichevoli: vincono Terre e Formigine, un pari per la Cdr Mutina

Eccellenza, amichevoli: vincono Terre e Formigine, un pari per la Cdr Mutina

Per la Cdr Mutina è arrivato un pareggio contro l'ambiziosa Sanmichelese

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Nella amichevoli giocate in questi giorni, per quanto riguarda le modenesi di Eccellenza, vittorie per Terre di Castelli contro i ferraresi della X Martiri (Promozione) e Formigine contro la Sammartinese (Promozione), mentre per la Cdr Mutina è arrivato un pareggio contro l'ambiziosa Sanmichelese (Promozione).
Amichevoli di domani, sabato 23 agosto: Siena-Cittadella (18), Sanmichelese-Colorno (16.30), Maranello-Primavera Carpi (16), Crevalcore-V.Camposanto (10.30), Fiorano-Maranello (10), Madonnina-La Pieve (16), Nonantola-Castelnuovo (16).TERRE DI CASTELLI-X MARTIRI 3-0
TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Barbetta, Ben Driss, Giordano, Dembacaj, Vezzani, Caniparoli, Bruno, Guidone, Mata, Esposito. Entrati: Venturelli, Zironi, Gigli, Palmiero, Hajbi, Ceccarelli, Guidotti, Karapici, Masoch, Nait, Tzvetkov, La Manna. All. Fontana
X MARTIRI: Marini, Artioli, Berveglieri, Meli, Bonetti, Pallara, Firma, Panzetta, Zardi, Zappi, Gjoni. Entrati: Rossi, Aguiari, Guerrini, Zouaghi, Palavanchi, Marazzina, Munari, Bini, Manfredini, Felice, Bonaguro. All. Bolognesi
RETI: 58' Ceccarelli, 65' Karapici, 75' Tzvetkov
NOTE: gara giocata a MaranoSANMICHELESE-ATLETIC CDR MUTINA 1
SANMICHELESE: Schiuma, Ferrari, Ashong, Baisi, Minutolo, Farina, Tardini, Vernia, Notari, Manzini, Rafrafi. Secondo tempo: Paganelli, Casini, Doku, Fontanini, Merli, Alicchi, Spezzani, Baisi, Notari (20' Geti), Manzini,Gorzanelli. All. Azzurro
ATL. CDR MUTINA: Auregli, Boilini, Ricaldone,Serra, Vacondio, Caselli A.,Caselli M., Cuoghi, Cremaschi,Panzanato, Fantastico. Entrati nel secondo tempo: Schena, Bonacini,Canosa, Ognibene, Lazzaretti,Gollini, Bellucci, Mazzoni,Teggi, Hoxha, Bartoli.
All. Paganelli
RETI: 19' Fantastico, 75' Baisi
NOTE: gara giocata a San Michele, serata piovosaSAMMARTINESE-REAL FORMIGINE 1-4
SAMMARTINESE: Falavigna, Corradini, Bega, Carnevali, Montipò, Re, Valentini, Barbieri, Salsi S., Bianchini, Perini.Entrati nel secondo tempo: Mantovan, Acanfora, Sula, Berselli, Malaguti, Amato, Pedrazzoli, Bulzariello, Nicolini, Singh. All.: Salsi A.
REAL FORMIGINE: Rosa, Guerri, Maletti, Paglia, Davoli, Diallo, Cristiani, Arati, Stanco, Sighinolfi, Ferrara. Entrati nel secondo tempo: Guaitoli, Roncaglia, Stella, Napoli, Guastalli, Marverti, Valmori. All.: Mezzetti
RETI: 2' e 10' Ferrara, 25' Barbieri, 70' Napoli, 85' Napoli
NOTE: gara giocata a San Martino in Rio, pioggia durante la partita.
Matteo Pierotti
Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Applauso corale a Reggianini e attacco al governo su Gaza, vaccini e sanità: la festa PD ha inizio

Applauso corale a Reggianini e attacco al governo su Gaza, vaccini e sanità: la festa PD ha inizio

Urbanistica, libertà di espressione e sicurezza: dov'è la cosiddetta 'cittadinanza' modenese?

Urbanistica, libertà di espressione e sicurezza: dov'è la cosiddetta 'cittadinanza' modenese?

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

Modena, Ruota panoramica fermata dalla Procura. Modenamoremio: 'La sostituiamo'

Modena, Ruota panoramica fermata dalla Procura. Modenamoremio: 'La sostituiamo'

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Scandalo Amo, Platis (Fi) incalza: 'Sul sito quasi 600mila euro di consulenze'. Bosi: 'Errore di chi carica i dati'

Scandalo Amo, Platis (Fi) incalza: 'Sul sito quasi 600mila euro di consulenze'. Bosi: 'Errore di chi carica i dati'

Articoli più Letti Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri

Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri

Gp del Belgio, doppietta McLaren: Ferrari terza e settima

Gp del Belgio, doppietta McLaren: Ferrari terza e settima

Norris parte in pole nel GP del Belgio di oggi: seconda fila per Leclerc, male Hamilton

Norris parte in pole nel GP del Belgio di oggi: seconda fila per Leclerc, male Hamilton

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Terza categoria, ecco i nuovi gironi: tre modenesi finiscono a Reggio

Terza categoria, ecco i nuovi gironi: tre modenesi finiscono a Reggio

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Volley: Modena ospiterà la fase preliminare del Campionato Europeo Maschile 2026

Volley: Modena ospiterà la fase preliminare del Campionato Europeo Maschile 2026

Il Modena calcio abbraccia la città: il 28 agosto la presentazione della squadra in S.Agostino

Il Modena calcio abbraccia la città: il 28 agosto la presentazione della squadra in S.Agostino