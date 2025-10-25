Movida a Modena, notte di controlli da parte dei carabinieri
I controlli, eseguiti nei confronti di circa 40 persone e 6 esercizi commerciali, hanno interessato prevalentemente via Gallucci
I controlli, eseguiti nei confronti di circa 40 persone e 6 esercizi commerciali, hanno interessato prevalentemente via Gallucci, corso Adriano, via Scarpa e via Canalino, con passaggi effettuati anche in altre aree del centro cittadino.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos
Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli
Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena
Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra
Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale
Alla guida dopo aver consumato droga e alcol: raffica di patenti ritirate
Auto Moto d'epoca, Bologna capitale dell'eccellenza su quattro ruote
Mugello, domenica Ferrari show