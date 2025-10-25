Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Movida a Modena, notte di controlli da parte dei carabinieri

I controlli, eseguiti nei confronti di circa 40 persone e 6 esercizi commerciali, hanno interessato prevalentemente via Gallucci

Nella serata di ieri i carabinieri di Modena, unitamente al personale della Polizia Locale, con l’unità cinofila e con il contributo dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, hanno pattugliato le vie del centro storico di Modena, dedicando particolare attenzione alle zone della movida serale.
I controlli, eseguiti nei confronti di circa 40 persone e 6 esercizi commerciali, hanno interessato prevalentemente via Gallucci, corso Adriano, via Scarpa e via Canalino, con passaggi effettuati anche in altre aree del centro cittadino.
