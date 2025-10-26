Attori in sala al Victoria: martedì torna Luc Besson
Il registra francese presenterà il suo Dracula - l'amore perduto, con Matilda de Angelis. Ieri il saluto il sala degli attori Virginia Raffaele e Aldo Baglio protagonisti del film La vita va così
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos
Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli
Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena
Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra
Padri separati: riprendono gli incontri di auto-aiuto, anche per nonni
Sicurezza, Modena merita di più: voci e immagini dal corteo
Movida a Modena, controlli anche da parte della polizia di Stato
Movida a Modena, notte di controlli da parte dei carabinieri