Sicurezza, Modena merita di più: voci e immagini dal corteo

Presidio e corteo di centinaia di cittadini organizzato dal Comitato Modena Merita di più. Nel video il passaggio del corteo lungo un percorso in via Canaletto sud, via Attiraglio, Parco XX aprile,

dove organizzatori e cittadini sono intervenuti al microfono con le loro testimonianze, via Toniolo, viale Gramsci e ritorno alla Palazzina Pucci ripercorrendo via Canaletto sud.





