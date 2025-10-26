Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sicurezza, Modena merita di più: voci e immagini dal corteo

Sicurezza, Modena merita di più: voci e immagini dal corteo
Un quartiere attraversato da centinaia di cittadini che chiedono alla politica leggi più efficaci, più strumenti alle forze dell'ordine e di riappropriarsi degli spazi pubblici

1 minuto di lettura
Presidio e corteo di centinaia di cittadini organizzato dal Comitato Modena Merita di più. Nel video il passaggio del corteo lungo un percorso in via Canaletto sud, via Attiraglio, Parco XX aprile,
dove organizzatori e cittadini sono intervenuti al microfono con le loro testimonianze, via Toniolo, viale Gramsci e ritorno alla Palazzina Pucci ripercorrendo via Canaletto sud.


