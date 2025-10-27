Padri separati: riprendono gli incontri di auto-aiuto, anche per nonni

Calendario degli incontri

Ripartono questa sera, lunedì 27 ottobre a Modena (c'è ancora la possibilità di iscriversi), gli incontri del Laboratorio di incontro e discussione per uomini separati e nonni, un gruppo di auto-aiuto gratuito attivo in città da oltre 15 anni, pensato per offrire ascolto, sostegno e confronto a padri e uomini che vivono situazioni di separazione familiare o di difficoltà nella relazione con i figli e i familiari.Il gruppo si rivolge a chi si trova ad affrontare le difficoltà emotive, relazionali e pratiche legate alla separazione ma anche alle fasi che la precedono: uomini che si trovano ad affrontare problematiche sociali, economiche ed emotive fortemente impattanti. Derivate anche dalla difficoltà di vedere i propri figli, o di mantenere con loro un rapporto continuo e costruttivo nel momento in cui i tempi di convivenza cambiano. Problematiche spesso conseguenti a conflitti con l’ex coniuge che continuano anche dopo la separazione, e che nelle conseguenze coinvolgono anche nonni.Un percorso di confronto per cercare, insieme, strategie di equilibrio e soluzioni concrete in un contesto anche legislativo in continua evoluzioneIl gruppo è guidato dallo psicologo e psicoterapeuta dott. Franco Boldrini, con la collaborazione del prof.Massimo Panari e di Gianfranco Molinaro, e si inserisce nel quadro delle attività promosse con il patrocinio del Comune di Modena, del Centro Sportivo Italiano – Modena e dell’associazione Genitori Sottratti.Gli incontri si terranno ogni lunedì sera, dalle ore 21:00 alle 23:00, presso il Centro per le Famiglie di Modena (via del Gambero 77), nelle seguenti date:27 ottobre, 3 – 10 – 17 – 24 novembre 2025.È inoltre possibile seguire gli incontri anche online collegandosi tramite Google Meet al link: https://meet.google.com/fpe-kmhc-kdxUno spazio per condividere e ripartirePer informazioni e prenotazioni:339 3142626 – 335 7831693