Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Padri separati: riprendono gli incontri di auto-aiuto, anche per nonni

Padri separati: riprendono gli incontri di auto-aiuto, anche per nonni

Da questa sera, lunedì 27, al centro per le famiglie, un nuovo ciclo di cinque incontri. Gratuiti. Per affrontare meglio, confrontandosi con le esperienze di altri, le conseguenze delle separazione. Su se stessi e nel rapporto con figli, e nipoti

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Udicon
Ripartono questa sera, lunedì 27 ottobre a Modena (c'è ancora la possibilità di iscriversi), gli incontri del Laboratorio di incontro e discussione per uomini separati e nonni, un gruppo di auto-aiuto gratuito attivo in città da oltre 15 anni, pensato per offrire ascolto, sostegno e confronto a padri e uomini che vivono situazioni di separazione familiare o di difficoltà nella relazione con i figli e i familiari.Il gruppo si rivolge a chi si trova ad affrontare le difficoltà emotive, relazionali e pratiche legate alla separazione ma anche alle fasi che la precedono: uomini che si trovano ad affrontare problematiche sociali, economiche ed emotive fortemente impattanti. Derivate anche dalla difficoltà di vedere i propri figli, o di mantenere con loro un rapporto continuo e costruttivo nel momento in cui i tempi di convivenza cambiano. Problematiche spesso conseguenti a conflitti con l’ex coniuge che continuano anche dopo la separazione, e che nelle conseguenze coinvolgono anche nonni.
.
Un percorso di confronto per cercare, insieme, strategie di equilibrio e soluzioni concrete in un contesto anche legislativo in continua evoluzioneIl gruppo è guidato dallo psicologo e psicoterapeuta dott. Franco Boldrini, con la collaborazione del prof.
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
Massimo Panari e di Gianfranco Molinaro, e si inserisce nel quadro delle attività promosse con il patrocinio del Comune di Modena, del Centro Sportivo Italiano – Modena e dell’associazione Genitori Sottratti.

Calendario degli incontri

Gli incontri si terranno ogni lunedì sera, dalle ore 21:00 alle 23:00, presso il Centro per le Famiglie di Modena (via del Gambero 77), nelle seguenti date:
27 ottobre, 3 – 10 – 17 – 24 novembre 2025.La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione.
È inoltre possibile seguire gli incontri anche online collegandosi tramite Google Meet al link: https://meet.google.com/fpe-kmhc-kdxUno spazio per condividere e ripartire
Per informazioni e prenotazioni:
339 3142626 – 335 7831693
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli più Letti Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Sicurezza, Modena merita di più: voci e immagini dal corteo

Sicurezza, Modena merita di più: voci e immagini dal corteo

Movida a Modena, controlli anche da parte della polizia di Stato

Movida a Modena, controlli anche da parte della polizia di Stato

Movida a Modena, notte di controlli da parte dei carabinieri

Movida a Modena, notte di controlli da parte dei carabinieri

Modena, bivacchi nell'ex Cra Ramazzini: edificio sgomberato

Modena, bivacchi nell'ex Cra Ramazzini: edificio sgomberato