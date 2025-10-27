Affitti brevi: le proposta di legge regionale arriva in Assemblea, approfondimento a Modena





Un incontro a Modena organizzato da AVS

E' partito ufficialmente l’iter legislativo per l'approvazione del progetto di legge regionale sugli affitti brevi. Dopo un confronto con Comuni, associazioni di categoria e stakeholder, avviato lo scorso giugno, la Giunta regionale guidata dal presidente Michele de Pascale ha trasmesso all’Assemblea legislativa il testo definitivo del provvedimento, che ora passa all’esame della Commissione competente.Il testo rivisto dopo le osservazioni emerse nel corso del percorso di confronto, ha recepito una serie di indicazioni relative alla semplificazione delle procedure e alla possibilità di adattare l’applicazione alle diverse realtà locali. Resta confermata l’impostazione di fondo: nessun obbligo di intervento, ma la facoltà per le amministrazioni comunali di attivare, attraverso una variante urbanistica semplificata, strumenti regolatori mirati. L’obiettivo è rispondere alle differenti esigenze dei singoli territori, sia rispetto alla necessità di regolamentare il fenomeno degli affitti brevi, sia a quella di incentivarne l’utilizzo come opportunità di sviluppo turistico.Si terrà questa sera, lunedì 27 ottobre alle ore 20.30, presso la Sala Ulivi di Modena (Via Ciro Menotti 137), l’incontro pubblico promosso dal Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra Emilia-Romagna sul tema “Gli affitti brevi e il diritto alla casa”.L’iniziativa sarà dedicata alla presentazione del progetto di legge regionale sugli affitti brevi e a un confronto aperto sul futuro delle politiche abitative.Interverranno Giovanni Paglia, Assessore regionale alle Politiche abitative, Massimo Mezzetti, Sindaco di Modena, e Amedeo Faenza, Presidente di Federalberghi Modena.Presiederà e modererà Paolo Trande, Consigliere regionale AVS.Saranno presenti anche Francesca Maletti (Assessora del Comune di Modena), Tamara Calzolari (Assessora del Comune di Carpi), Marzio Govoni (SUNIA e Federconsumatori Modena), Gianmarco Fabiano (UDU Modena) e rappresentanti di associazioni e organizzazioni del territorio.Il tema dell’abitare, tornato al centro del dibattito pubblico, sarà affrontato nella prospettiva del diritto alla casa, della vivibilità urbana e dell’equilibrio tra residenzialità e turismo.L’incontro è aperto al pubblico.