'Oggi è una giornata importante perché l’Assemblea legislativa voterà la proposta di legge della maggioranza per regolamentare gli affitti brevi che darà più poteri ai Comuni per poter ampliare laddove si deve ampliare e rivedere laddove si deve rivedere. Questa legge è una prima risposta a tutte quelle persone che non riescono a trovare casa'. Così il capogruppo in Regione dei Civici con de Pascale, Vincenzo Paldino. 'Questa legge vuole essere il primo tassello per dare una risposta a quelle persone deboli che non riescono a entrare nel mercato della casa, in un mercato immobiliare che sta veramente penalizzando le persone e soprattutto le fasce deboli della popolazione. A quelle persone dobbiamo dare una risposta, a chi vuole venire a vivere nel nostro territorio e non riesce a trovare casa, dobbiamo dare una risposta, a chi perde la casa in affitto e non riesce a trovarne un'altra, dobbiamo dare risposta. E questa legge va proprio in questa direzione', conclude Paldino.
'Affitti brevi, bene dare più poteri ai Comuni'
Paldino: 'Questa legge è una prima risposta a tutte quelle persone che non riescono a trovare casa'
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Paldino lancia la petizione: 'Trasporti, il diritto di tornare a casa al Sud non deve essere un lusso'
'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'
Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma
La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'
Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto
Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaciArticoli Recenti
Scandalo Amo, inviate le lettere di messa in mora agli ex dirigenti per 67mila euro
Modena, ex Fonderie: altri sei mesi di ritardo nei lavori del secondo lotto
Qatargate, Parlamento europeo revoca l’immunità ad Alessandra Moretti. Salva la modenese Gualmini
'Ospedali di Mirandola e Carpi, il caso dell'impianto di sterilizzazione è l'emblema di un modello che non va'