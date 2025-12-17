Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Affitti brevi, bene dare più poteri ai Comuni'

Paldino: 'Questa legge è una prima risposta a tutte quelle persone che non riescono a trovare casa'

'Oggi è una giornata importante perché l’Assemblea legislativa voterà la proposta di legge della maggioranza per regolamentare gli affitti brevi che darà più poteri ai Comuni per poter ampliare laddove si deve ampliare e rivedere laddove si deve rivedere. Questa legge è una prima risposta a tutte quelle persone che non riescono a trovare casa'. Così il capogruppo in Regione dei Civici con de Pascale, Vincenzo Paldino. 'Questa legge vuole essere il primo tassello per dare una risposta a quelle persone deboli che non riescono a entrare nel mercato della casa, in un mercato immobiliare che sta veramente penalizzando le persone e soprattutto le fasce deboli della popolazione. A quelle persone dobbiamo dare una risposta, a chi vuole venire a vivere nel nostro territorio e non riesce a trovare casa, dobbiamo dare una risposta, a chi perde la casa in affitto e non riesce a trovarne un'altra, dobbiamo dare risposta. E questa legge va proprio in questa direzione', conclude Paldino.

