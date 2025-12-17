Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Comitato Remigrazione sbarca a Modena, Cgil e Anpi: 'Proposte aberranti da organizzazioni fasciste'

Comitato Remigrazione sbarca a Modena, Cgil e Anpi: 'Proposte aberranti da organizzazioni fasciste'

All'incontro di venerdì saranno presenti tra gli altri Andrea Casolari di Veneto fronte skinheads e Manuel Radaelli di Casapound Italia

3 minuti di lettura
Si terrà venerdì sera a Modena, allo spazio Aretè di via Giardini 466, la presentazione del Comitato Remigrazione.

'Il Comitato Remigrazione e Riconquista nasce come iniziativa congiunta di quattro realtà fondatrici – CasaPound Italia, Rete dei Patrioti, VFS e Brescia ai Bresciani – accomunate dalla ferma volontà di tradurre in azione concreta la proposta programmatica sulla remigrazione e di porre un argine deciso e inequivocabile all’immigrazione incontrollata, fenomeno che minaccia la coesione sociale e la sopravvivenza stessa dei popoli europei' - si legge nel sito del Comitato.

All'incontro di venerdì saranno presenti Andrea Casolari di Veneto fronte skinheads, Mattia Piras di Rete patrioti Emilia, Gianluca Mingardi di Comunità militante Bulaggna, Manuel Radaelli di Casapound Italia.

L'attacco

'Cgil, Anpi e Arci, Udu e Rete Studenti Medi di Modena condannano fermamente l’iniziativa del Comitato Remigrazione che si terrà a Modena venerdì 19 dicembre. Sono previsti interventi di rappresentati del Fronte Veneto Skinheads, Rete dei Patrioti Emilia, Comunità militante Bulaggna e Casapound. Tutte organizzazioni di stampo chiaramente fascista e con forti posizioni razziste e xenofobe' - si legge in una nota di Cgil e Anpi.

'Modena città Medaglia d’Oro al valor Militare per la Resistenza rifiuta con forza queste posizioni che rappresentano uno sfregio a una città nata dalla lotta partigiana che ha sempre messo al centro i valori dell’antifascismo, la difesa della democrazia e l’inclusione sociale.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
E’ molto grave la presentazione a Modena del Comitato Remigrazione e le idee che propugna. La remigrazione (ovvero riportare le persone straniere nei loro paesi di provenienza) e il primato dell’italianità, non sono che mezzi per riproporre ideologie basate sulla superiorità razziale e sulla deportazione come mezzi per “depurare” una società, posizioni che riportano inevitabilmente il pensiero alle pagine più oscure e vergognose della storia del nostro Paese - affermano Cgil e Anpi -. La remigrazione non è altro che un modo per parlare di deportazione, fenomeno che richiama gli spostamenti forzati di popolazioni che hanno segnato drammaticamente il XX secolo. I promotori di tali aberranti posizioni sono certamente movimenti minoritari, ma che purtroppo trovano sponde in forze e culture che sono addirittura al Governo. E’ preoccupante che le loro tesi, inaccettabili e dannose per la tenuta sociale ed economica del Paese, siano condivise anche da esponenti di partiti al governo, segno di un viraggio pericoloso verso l’estrema destra della maggioranza governativa'.

'Questi movimenti di stampo neo fascisti e razzisti fanno leva sulle paure delle persone sul tema dell’immigrazione.
L’immigrazione è un tema che va discusso, che va regolato e che va migliorato, a partire dalla modifica della Legge Bossi Fini che, di fatto, legalizza un tipo di immigrazione che spesso apre essa stessa spazi di illegalità. Noi pensiamo che la vera democrazia non ha bisogno di avere paura delle diversità, ma ha bisogno di conoscere e di confronto. Rifiutiamo un'idea autoritaria che punta all'omologazione. L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e sui principi e i valori della Costituzione che siamo tutti chiamati a rispettare. Cgil, Anpi e Arci, Udu e Rete Studenti Medi di Modena chiedono di dissociarsi da questo tipo di iniziative alle forze di centro destra, che a Modena rappresentano l’opposizione, e che governano a livello nazionale'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Scandalo Amo, inviate le lettere di messa in mora agli ex dirigenti per 67mila euro

Scandalo Amo, inviate le lettere di messa in mora agli ex dirigenti per 67mila euro

Donna con intenti suicidi salvata dalla Polizia di Stato

Donna con intenti suicidi salvata dalla Polizia di Stato

A1: furgone divorato dalle fiamme, salvo il conducente

A1: furgone divorato dalle fiamme, salvo il conducente

Le carte di Mary of Modena e della fuga dalla Corte Inglese custodite a Modena

Le carte di Mary of Modena e della fuga dalla Corte Inglese custodite a Modena

Maranello, dipendente Agenzia funebre promette soldi a medico ospedaliero in cambio dei nomi dei defunti

Maranello, dipendente Agenzia funebre promette soldi a medico ospedaliero in cambio dei nomi dei defunti

Modena, ex Fonderie: altri sei mesi di ritardo nei lavori del secondo lotto

Modena, ex Fonderie: altri sei mesi di ritardo nei lavori del secondo lotto

Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti 'Affitti brevi, bene dare più poteri ai Comuni'

'Affitti brevi, bene dare più poteri ai Comuni'

Qatargate, Parlamento europeo revoca l’immunità ad Alessandra Moretti. Salva la modenese Gualmini

Qatargate, Parlamento europeo revoca l’immunità ad Alessandra Moretti. Salva la modenese Gualmini

'Ospedali di Mirandola e Carpi, il caso dell'impianto di sterilizzazione è l'emblema di un modello che non va'

'Ospedali di Mirandola e Carpi, il caso dell'impianto di sterilizzazione è l'emblema di un modello che non va'

'Emilia Romagna, emergenza neuropsichiatria infantile: serve potenziamento'

'Emilia Romagna, emergenza neuropsichiatria infantile: serve potenziamento'