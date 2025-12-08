Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Paldino lancia la petizione: 'Trasporti, il diritto di tornare a casa al Sud non deve essere un lusso'

Paldino lancia la petizione: 'Trasporti, il diritto di tornare a casa al Sud non deve essere un lusso'

'Si arriva a rincari che superano il +900% rispetto ai prezzi di bassa stagione: tratte da poche decine di euro che sotto Natale costano oltre 170 euro'

2 minuti di lettura

'È vergognoso che per tornare al Sud a Natale si debbano pagare cifre fuori controllo. Un viaggio che dovrebbe unire le famiglie diventa invece un privilegio per pochi, perché i prezzi di voli, treni e bus schizzano senza alcuna proporzione'. A segnalarlo è il consigliere regionale civico, Vincenzo Paldino.

'I dati lo confermano. Per i voli nazionali, durante le festività le tariffe sulle tratte Nord–Sud superano spesso i 400–500 euro, come i collegamenti Torino–Palermo o Pisa–Catania. In casi estremi documentati da diverse testate, si arriva a rincari che superano il +900% rispetto ai prezzi di bassa stagione: tratte da poche decine di euro che sotto Natale costano oltre 170 euro. Non va meglio sui treni, dove alcuni collegamenti a lunga percorrenza registrano aumenti fino al +300%. Le tratte “del rientro”, come Milano–Reggio Calabria o Bologna–Bari, possono arrivare a costare più del doppio o del triplo del normale, anche negli autobus di linea. Tutto questo avviene perché i prezzi vengono ormai decisi da algoritmi di pricing dinamico che aumentano le tariffe in tempo reale quando cresce la domanda: un sistema che, nelle festività, schiaccia soprattutto studenti, lavoratori fuori sede e famiglie'.

'Il risultato? - chiude Paldino -. Chi vuole semplicemente abbracciare i propri cari a Natale si ritrova ostaggio di meccanismi che inseguono il massimo profitto, non il bene delle persone. E così ogni anno migliaia di italiani devono rinunciare al diritto più semplice e più umano: tornare a casa. Serve una revisione profonda di questo sistema, perché il ricongiungimento familiare non può essere regolato da un algoritmo. Per questo ho deciso di promuovere una petizione nazionale per chiedere un intervento chiaro e immediato'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Uil
Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti 'Anziani, modello Cra sempre più irrealistico'

'Anziani, modello Cra sempre più irrealistico'

Capodanno a Modena con circo aereo, al Comune costa 144mila euro

Capodanno a Modena con circo aereo, al Comune costa 144mila euro

Modena, Fdi pensa già alle Politiche: continua il lavorìo della Arletti per strappare il seggio a Daniela Dondi

Modena, Fdi pensa già alle Politiche: continua il lavorìo della Arletti per strappare il seggio a Daniela Dondi

'Modena, l'ex Cra Ramazzini venga ristrutturata e torni ad ospitare gli anziani'

'Modena, l'ex Cra Ramazzini venga ristrutturata e torni ad ospitare gli anziani'