Modena ospita il Bari, le statistiche fanno sperare i Gialli

Dopo la sosta per le nazionali, il campionato riprende la sua corsa e consegna al Modena la seconda gara casalinga al Braglia, contro il rinnovato Bari sulla cui panchina siede Fabio Caserta, che lo scorso anno portò il Catanzaro a giocare il playoff.Il Bari ha perso la sua unica gara giocata in trasferta all’esordio a Venezia, ed è reduce dal pareggio interno con il Monza (1-1); gli ospiti scenderanno dunque in campo al Braglia in cerca di punti importanti.Il “derby” tra canarini e galletti si è giocato al Braglia in 42 occasioni; nei precedenti ci sono 19 vittorie del Modena, 15 pareggi e 8 vittorie degli ospiti; l’ultimo precedente risale allo scorso 23 agosto 2024, finì 2 a 1 per il Modena, allora guidato da Bisoli, con le reti di Palumbo su rigore, e Mendes; l’ultima vittoria del Bari al Braglia risale invece al 28.2.2015, sempre serie B: in quella occasione finì 1 a 0 per gli ospiti. Nelle ultime quattro gare al Braglia ci sono 3 pareggi, compreso un mirabolante 3 a 3 nella supercoppa di serie C, e la vittoria del Modena dello scorso anno; un’altra curiosità riguarda la collocazione temporale della partita: l’anno scorso si giocòalla seconda giornata di andata, mentre quest’anno alla terza.Dopo la chiusura del calciomercato -finalmente, un evento di cui non se ne sentirà la mancanza- Strizzolo è stato reintegrato in rosa, ed è nuovamente a disposizione del mister; conferme anche per Caso, che nonostante alcune sirene, è rimasto alla corte di Sottil e potrà rivelarsi utile se saprà calarsi nella realtà del calcio del mister; di fatto si tratta di due nuovi acquisti, dato che entrambi rientrano a disposizione in rosa.Per il debutto pomeridiano al Braglia, è ormai scontata la conferma del modulo 3-5-2, anche se Sottil medita qualche variazione rispetto all’undici di base visto fin qui. Nella probabile formazione, davanti a Chichizola, conferme per il trio Tonoli, Adorni e Nieling, anche se Dellavalle scalpita per una maglia; a centrocampo, probabile che si veda qualcosa di nuovo: in mezzo Santoro, Gerli, Sersanti e Pitthya si giocano le tre maglie disponibili, con i primi tre favoriti, ma attenzione perché anche Gerli sembra a rischio; sulle fasce, probabili Zampano e Zanimacchia titolari, da valutare, per entrambi, su quale fascia saranno collocati. L’attacco sembra invece ancora il reparto da sistemare, e che abbia più necessità di trovare il suo assetto.Le possibilità sono infinite, dipenderà anche dalle scelte tattiche del mister, se puntare su forza d’urto in area di rigore o agilità e imprevedibilità; non è escluso Mendes punta centrale dall’inizio in coppia con Defrel, o con Gliozzi, o con Di Mariano; oppure Gliozzi punta centrale con Di Mariano a sostegno, come già con la Sampdoria; o addirittura il debutto dall’inizio di Caso, oggi per la prima volta tra i convocati; il mister deciderà solamente negli istanti che precedono il calcio di inizio.Arbitra la partita Andrea Calzavara di Varese, neopromosso quest’anno dalla serie C, con il quale il Modena non ha precedenti; il Bari ha invece pareggiato nell’unico incrocio fin qui disputato con il fischietto lombardo.Calcio di inizio allo stadio Braglia alle ore 15.00 davanti al pubblico delle grandi occasioni; attesi oltre diecimila spettatori di cui circa millecinquecento appartenenti alla tifoseria ospite.