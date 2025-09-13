Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena ospita il Bari, le statistiche fanno sperare i Gialli

Modena ospita il Bari, le statistiche fanno sperare i Gialli

E' ormai scontata la conferma del modulo 3-5-2, anche se Sottil medita qualche variazione rispetto all’undici di base visto fin qui

3 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Dopo la sosta per le nazionali, il campionato riprende la sua corsa e consegna al Modena la seconda gara casalinga al Braglia, contro il rinnovato Bari sulla cui panchina siede Fabio Caserta, che lo scorso anno portò il Catanzaro a giocare il playoff.
Il Bari ha perso la sua unica gara giocata in trasferta all’esordio a Venezia, ed è reduce dal pareggio interno con il Monza (1-1); gli ospiti scenderanno dunque in campo al Braglia in cerca di punti importanti.
Il “derby” tra canarini e galletti si è giocato al Braglia in 42 occasioni; nei precedenti ci sono 19 vittorie del Modena, 15 pareggi e 8 vittorie degli ospiti; l’ultimo precedente risale allo scorso 23 agosto 2024, finì 2 a 1 per il Modena, allora guidato da Bisoli, con le reti di Palumbo su rigore, e Mendes; l’ultima vittoria del Bari al Braglia risale invece al 28.2.2015, sempre serie B: in quella occasione finì 1 a 0 per gli ospiti. Nelle ultime quattro gare al Braglia ci sono 3 pareggi, compreso un mirabolante 3 a 3 nella supercoppa di serie C, e la vittoria del Modena dello scorso anno; un’altra curiosità riguarda la collocazione temporale della partita: l’anno scorso si giocò
alla seconda giornata di andata, mentre quest’anno alla terza.
Dopo la chiusura del calciomercato -finalmente, un evento di cui non se ne sentirà la mancanza- Strizzolo è stato reintegrato in rosa, ed è nuovamente a disposizione del mister; conferme anche per Caso, che nonostante alcune sirene, è rimasto alla corte di Sottil e potrà rivelarsi utile se saprà calarsi nella realtà del calcio del mister; di fatto si tratta di due nuovi acquisti, dato che entrambi rientrano a disposizione in rosa.
Per il debutto pomeridiano al Braglia, è ormai scontata la conferma del modulo 3-5-2, anche se Sottil medita qualche variazione rispetto all’undici di base visto fin qui. Nella probabile formazione, davanti a Chichizola, conferme per il trio Tonoli, Adorni e Nieling, anche se Dellavalle scalpita per una maglia; a centrocampo, probabile che si veda qualcosa di nuovo: in mezzo Santoro, Gerli, Sersanti e Pitthya si giocano le tre maglie disponibili, con i primi tre favoriti, ma attenzione perché anche Gerli sembra a rischio; sulle fasce, probabili Zampano e Zanimacchia titolari, da valutare, per entrambi, su quale fascia saranno collocati. L’attacco sembra invece ancora il reparto da sistemare, e che abbia più necessità di trovare il suo assetto.
Le possibilità sono infinite, dipenderà anche dalle scelte tattiche del mister, se puntare su forza d’urto in area di rigore o agilità e imprevedibilità; non è escluso Mendes punta centrale dall’inizio in coppia con Defrel, o con Gliozzi, o con Di Mariano; oppure Gliozzi punta centrale con Di Mariano a sostegno, come già con la Sampdoria; o addirittura il debutto dall’inizio di Caso, oggi per la prima volta tra i convocati; il mister deciderà solamente negli istanti che precedono il calcio di inizio.
Arbitra la partita Andrea Calzavara di Varese, neopromosso quest’anno dalla serie C, con il quale il Modena non ha precedenti; il Bari ha invece pareggiato nell’unico incrocio fin qui disputato con il fischietto lombardo.
Calcio di inizio allo stadio Braglia alle ore 15.00 davanti al pubblico delle grandi occasioni; attesi oltre diecimila spettatori di cui circa millecinquecento appartenenti alla tifoseria ospite.
Corrado Roscelli
Foto Modena Fc
Foto dell'autore

Come on rise up, schiena dritta, testa alta e sguardo verso l'infinito. Lo sport è una lezione di vita....   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Scandalo Amo, le 10 domande ai nuovi vertici della Agenzia che attendono una risposta

Scandalo Amo, le 10 domande ai nuovi vertici della Agenzia che attendono una risposta

Pd Modena, il segretario 'ripiego' ora è in pole per evitare il cambiamento di un congresso vero

Pd Modena, il segretario 'ripiego' ora è in pole per evitare il cambiamento di un congresso vero

Modena, bus in via Ragazzi 99: Bosi e Guerzoni insistono ma è in gioco la sicurezza dei cittadini

Modena, bus in via Ragazzi 99: Bosi e Guerzoni insistono ma è in gioco la sicurezza dei cittadini

Modena-Bari, Sottil al Bari: 'Sarà battaglia per 100 minuti'

Modena-Bari, Sottil al Bari: 'Sarà battaglia per 100 minuti'

Pulitanò (Fdi): 'Tpl a Modena, siamo alle comiche finali'

Pulitanò (Fdi): 'Tpl a Modena, siamo alle comiche finali'

Modena, riaprono le scuole: il Comune 'schiera' la polizia locale

Modena, riaprono le scuole: il Comune 'schiera' la polizia locale

Articoli più Letti 'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907

Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Eccellenza, Mauro Melotti lascia il Real Formigine

Eccellenza, Mauro Melotti lascia il Real Formigine

Eccellenza, doppietta di Hoxha, la Cdr vince in coppa

Eccellenza, doppietta di Hoxha, la Cdr vince in coppa

Coppa Eccellenza, il Terre di Castelli esulta al 95' con Bruno: Arcetana ko

Coppa Eccellenza, il Terre di Castelli esulta al 95' con Bruno: Arcetana ko

Eccellenza, è ufficiale: Cattani è il nuovo allenatore del Terre

Eccellenza, è ufficiale: Cattani è il nuovo allenatore del Terre