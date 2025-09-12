Modena-Bari, Sottil al Bari: 'Sarà battaglia per 100 minuti'

Il Modena, uscito dal mercato e con rosa definita, si prepara alla sfida contro il Bari, sabato, ore 15, allo stadio Braglia.
In conferenza stampa, il tecnico gialloblù ha espresso soddisfazione per lo stato di forma generale della squadra, sottolineando come tutti i giocatori siano finalmente disponibili e abbiano raggiunto un buon livello di condizione fisica. La settimana di lavoro è stata intensa.
Nessuna preclusione o gerarchia rigida: il criterio di scelta è solo tecnico e basato sulle risposte che i calciatori danno in allenamento. Anche chi ha avuto un percorso di recupero o reintegro è ora perfettamente integrato nel gruppo e pronto a dare il proprio contributo.
In chiusura, il tecnico ha voluto lanciare un messaggio chiaro all’ambiente e agli avversari: 'Sarà una battaglia per 100 minuti. Affrontiamo ogni gara con grande rispetto, ma anche con la consapevolezza delle nostre forze. Giocheremo con determinazione e voglia di portare a casa il risultato'.
Nel frattempo, continua la corsa al biglietto per Modena-Bari. A ieri erano oltre 3.500 i tagliandi venduti, con ben 1.560 nel settore ospiti, che andrà in chiusura domani, venerdì, alle ore 19. Per i settori locali la prevendita resterà aperta fino a sabato, giorno della gara. Chi non avesse ancora acquistato il biglietto potrà farlo anche direttamente allo stadio: i botteghini del Braglia saranno aperti dalle 12:30 alle 15:30.
L'allenatore gialloblù alla vigilia dell'impegno allo stadio Braglia domani, sabato, ore 15
