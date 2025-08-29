Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il Modena Calcio si presenta, Rivetti apre e chiude la festa gialloblù: 'Avanti gialli'

Un migliaio in piazzale S.Agostino per la presentazione della squadra. Tifo come al Braglia, con bandiere e cori. Dopola vittoria conla Sam, domenicalaprimain casa con l'Avellino

'Dai gialli, vogliamo vincere!' È questo il messaggio chiaro e deciso del presidente Carlo Rivetti, che ha aperto e chiuso la serata di presentazione ufficiale del Modena FC, organizzata in piazzale Sant’Agostino. L’evento ha visto salire sul palco l’intera rosa gialloblù, accolta da cori, bandiere e un’atmosfera da vero e proprio stadio. L'entusiasmo per la prima vittoria contro la Sampdoria ha contribuito certamente a caricare i tifosi che si ritroveranno nella prima partita in casa, domenica, contro l'Avellino. Nonostante il calciomercato sia ancora aperto, la squadra si è presentata al completo sul palco, con ogni giocatore chiamato uno ad uno a ritmo di musica, e salutato personalmente dal presidente. Nessun rappresentante dell’amministrazione comunale è stato invitato a salire sul palco, sebbene nella piccola platea allestita, in prima fila, c'erano il sindaco di Modena e l’assessore allo sport Bortolamasi. Il possibile maltempo, che che ha risparmiato la serata e si è abbattuto in forma di temporale poco dopo il termine dell'evento, ha probabilmente scoraggiato una partecipazione più ampia. Tuttavia, i tifosi presenti hanno portato entusiasmo e calore, trasformando la piazza in una piccola curva, con cori, e grandi bandiere gialloblù che hanno ricreato, con le giuste proporzioni, la coreografia dello stadio.Uno dopo l’altro, i calciatori del Modena FC sono stati accolti tra gli applausi dei tifosi.
Particolarmente calorosa l’ovazione per il capitano Pergreffi e per Fabio Gerli, simboli della squadra. A seguire, è stato il turno dello staff tecnico, con l'allenatore Andrea Sottil visibilmente emozionato dopo la vittoria all’esordio in campionato contro la Sampdoria e dell'accoglienza ricevuta.Dopo la presentazione, c’è stato spazio per qualche foto di gruppo, autografi e brevi scambi con i tifosi. L'appuntamento è per domenica contro l’Avellino, seconda di campionato e prima in casa per la quale oltre alla quota abbonati, sono stati venduti più di 2000 biglietti.
 

Gi.Ga.
Gi.Ga.   

