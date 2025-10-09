Mastacchi: 'Caregiver, un esercito invisibile da riconoscere professionalizzare'
'L'istituzione di un elenco regionale unico dei caregiver creerebbe anche una rete territoriale di supporto per le famiglie e nuove opportunità lavorative'
'È un gesto d'amore, un dovere morale che sentiamo nostro. Ma cosa succede quando questo impegno diventa un lavoro a tempo pieno, non retribuito e senza tutele? Cosa succede quando chi assiste ha bisogno, a sua volta, di assistenza? È la realtà quotidiana di quasi 8 milioni di persone: un 'universo' di caregiver familiari spesso sconosciuto ai servizi e poco ascoltato nei suoi bisogni. Sono loro il pilastro invisibile su cui si regge una parte fondamentale del nostro sistema di welfare, un esercito silenzioso che paga un prezzo personale, sociale ed economico altissimo.
'Questo esercito di persone si prende cura di circa 4 milioni di cittadini non autosufficienti, garantendo un'assistenza quotidiana che altrimenti graverebbe interamente sul sistema sanitario e sociale. I caregiver familiari sono un pilastro fondamentale, eppure non riconosciuto, del nostro sistema di welfare. Molti di loro svolgono mansioni complesse, paragonabili a quelle di operatori socio-sanitari e, in alcuni casi, persino a quelle infermieristiche. Gestiscono presidi sanitari complessi come PEG, tracheostomie e cateteri, somministrano farmaci salvavita ed eseguono medicazioni avanzate. Nonostante queste competenze di alta complessità, acquisite sul campo per necessità, la figura del caregiver opera senza un adeguato riconoscimento giuridico, economico e previdenziale. Dedicarsi completamente a una persona cara ha un costo altissimo. L'abbandono o la riduzione dell'attività lavorativa espone i caregiver a un 'concreto rischio di impoverimento', e la richiesta di riconoscere i contributi figurativi non è un dettaglio tecnico, ma una battaglia per la dignità e la sicurezza futura di migliaia di persone. L’isolamento sociale e il carico emotivo e fisico, inoltre, causano un progressivo peggioramento del benessere psicologico e fisico.
