Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Salone del Camper 2025: al via la 16esima edizione all’insegna del turismo lento e sostenibile

Salone del Camper 2025: al via la 16esima edizione all’insegna del turismo lento e sostenibile

A Parma dal 13 al 21 settembre, aperta del Ministro del Turismo, la 16esima edizione della più importante manifestazione italiana dedicata al turismo all'aria aperta

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con APC (Associazione Produttori Caravan e Camper), l’evento si conferma come punto di riferimento internazionale per gli appassionati del viaggio nomade e sostenibile.

Numeri da record e un settore in crescita

Con oltre 300 espositori, più di 600 veicoli ricreazionali su 110.000 mq di superficie espositiva e oltre 100.000 visitatori attesi, il Salone del Camper riflette il boom del turismo itinerante. In Europa si contano 20 milioni di turisti open air e un parco veicoli in crescita del 25% negli ultimi cinque anni. L’Italia si distingue come meta privilegiata: il 24% dei viaggiatori europei sceglie il Belpaese per le vacanze in camper, prediligendo Veneto, Toscana, Lombardia e Alto Adige.

Rallentare è il nuovo benessere: il tema dell'edizione 2025

Il tema dell’edizione 2025, “Rallentare, il nuovo benessere”, celebra il valore del tempo, della libertà e della scoperta. Il camperismo si afferma come stile di vita: sostenibile, democratico, adatto a tutte le età e capace di valorizzare territori meno battuti. I veicoli ricreazionali di nuova generazione sono sempre più tecnologici, confortevoli e a basso impatto ambientale.


Inaugurazione e presenze istituzionali

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 13 settembre alle ore 11 nella Sala Pietro Barilla, con la partecipazione di autorità locali e nazionali, tra cui il Ministro del Turismo Daniela Santanché.
Un momento simbolico che sancisce l’importanza strategica del settore per l’economia e il turismo italiano.

Il profilo del nuovo viaggiatore

Secondo il Changing Traveller Report 2025, il viaggiatore moderno è curioso, responsabile e alla ricerca di esperienze autentiche. Cresce il desiderio di combinare lavoro e vacanza (workation), con il 35% degli italiani che si dichiara pronto a lavorare viaggiando. Il turismo outdoor rappresenta ormai il 22% del totale, con soggiorni medi di 9 notti e una spesa giornaliera di circa 200 euro.

Info utili

Il Salone sarà aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.00. I biglietti sono acquistabili online su www.salonedelcamper.it e www.mailticket.it. . Disponibili parcheggi attrezzati per camper e caravan, colonnine di ricarica elettrica e servizi dedicati.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Ruote Libere, Franchini: ‘Una follia la chiusura totale della tangenziale Rabin di Modena’

Ruote Libere, Franchini: ‘Una follia la chiusura totale della tangenziale Rabin di Modena’

Modena centro, negozi in vendita a oltre 14mila euro al metro quadrato

Modena centro, negozi in vendita a oltre 14mila euro al metro quadrato

Crollano le imprese artigiane, a Modena come in Italia

Crollano le imprese artigiane, a Modena come in Italia

Banche, Bper candida un ex Unicredit presidente della Sondrio

Banche, Bper candida un ex Unicredit presidente della Sondrio

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Marval acquisisce VM Motori di Cento, storico stabilimento meccanico ferrarese

Marval acquisisce VM Motori di Cento, storico stabilimento meccanico ferrarese

Artigianato E-R ancora in flessione

Artigianato E-R ancora in flessione

Urbanistica Modena, sette nuove proposte: Collegio imprenditori edili applaude la giunta

Urbanistica Modena, sette nuove proposte: Collegio imprenditori edili applaude la giunta

Caffè, Unimpresa: 'Verso due euro a tazzina entro fine anno'

Caffè, Unimpresa: 'Verso due euro a tazzina entro fine anno'