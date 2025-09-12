Salone del Camper 2025: al via la 16esima edizione all’insegna del turismo lento e sostenibile

Numeri da record e un settore in crescita

Rallentare è il nuovo benessere: il tema dell'edizione 2025





Inaugurazione e presenze istituzionali

Il profilo del nuovo viaggiatore

Info utili

Organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con APC (Associazione Produttori Caravan e Camper), l’evento si conferma come punto di riferimento internazionale per gli appassionati del viaggio nomade e sostenibile.Con oltre 300 espositori, più di 600 veicoli ricreazionali su 110.000 mq di superficie espositiva e oltre 100.000 visitatori attesi, il Salone del Camper riflette il boom del turismo itinerante. In Europa si contano 20 milioni di turisti open air e un parco veicoli in crescita del 25% negli ultimi cinque anni. L’Italia si distingue come meta privilegiata: il 24% dei viaggiatori europei sceglie il Belpaese per le vacanze in camper, prediligendo Veneto, Toscana, Lombardia e Alto Adige.Il tema dell’edizione 2025, “Rallentare, il nuovo benessere”, celebra il valore del tempo, della libertà e della scoperta. Il camperismo si afferma come stile di vita: sostenibile, democratico, adatto a tutte le età e capace di valorizzare territori meno battuti. I veicoli ricreazionali di nuova generazione sono sempre più tecnologici, confortevoli e a basso impatto ambientale.L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 13 settembre alle ore 11 nella Sala Pietro Barilla, con la partecipazione di autorità locali e nazionali, tra cui il Ministro del Turismo Daniela Santanché.Un momento simbolico che sancisce l’importanza strategica del settore per l’economia e il turismo italiano.Secondo il Changing Traveller Report 2025, il viaggiatore moderno è curioso, responsabile e alla ricerca di esperienze autentiche. Cresce il desiderio di combinare lavoro e vacanza (workation), con il 35% degli italiani che si dichiara pronto a lavorare viaggiando. Il turismo outdoor rappresenta ormai il 22% del totale, con soggiorni medi di 9 notti e una spesa giornaliera di circa 200 euro.Il Salone sarà aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.00. I biglietti sono acquistabili online su www.salonedelcamper.it e www.mailticket.it. . Disponibili parcheggi attrezzati per camper e caravan, colonnine di ricarica elettrica e servizi dedicati.