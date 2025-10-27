Contratto lavoratori della sanità pubblica: c'è la firma della Cisl, Cgil e Uil non ci stanno
Ferrara (Cisl) replica anche alle critiche sugli aumenti: 'Gli incrementi contrattuali non hanno mai seguito l’inflazione'
'Diritti, stipendi e potere d’acquisto 1, propaganda zero. Abbiamo lottato come leoni per i 6.500 lavoratori della sanità modenese. Possiamo restituire dignità, tutela legale e salari più pesanti a infermieri, oss, ostetriche, autisti soccorritori, tecnici sanitari e amministrativi. Andremo subito a recuperare gli arretrati: il contratto, infatti, si occupa della finestra 2022-2024 e ci permette di arrivare rapidamente al rinnovo 2025-2027, triennio per il quale i fondi sono già stati stanziati' - commenta Gennaro Ferrara, leader di Cisl Fp Emilia Centrale.
Cisl Fp esulta per la norma che attiva il patrocinio legale a carico dell’Ausl e di Aou per i dipendenti vittime di aggressioni, insieme al potenziamento del supporto psicologico. 'Uno scudo che abbiamo chiesto con forza qui a Modena e portato al tavolo nazionale – spiega Ferrara –. Molti sanitari pestati e insultati avevano rinunciato a far valere i loro diritti per non affrontare le spese legali, ora la giustizia sarà davvero un diritto per tutti'.Gli stipendi aumentano mediamente di 172 euro al mese (+7%).
Aumentano i fondi contrattuali di Ausl e Aou con una previsione di 1 milione e 150mila euro, destinati ai sanitari modenesi per pagare meglio produttività, indennità professionali ecc. Previsti 98 euro in più procapite e 72 euro di maggiorazione per chi lavora di notte.
Ferrara replica anche alle critiche sugli aumenti: 'Gli incrementi contrattuali non hanno mai seguito l’inflazione. L’ultimo contratto firmato da tutti, quello 2018-2021, arrivò con un’inflazione all’11% e un aumento medio del 3,48%, cioè 80 euro. Oggi le cifre sono più che raddoppiate. La verità vince sempre'.
