Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Contratto lavoratori della sanità pubblica: c'è la firma della Cisl, Cgil e Uil non ci stanno

Contratto lavoratori della sanità pubblica: c'è la firma della Cisl, Cgil e Uil non ci stanno

Ferrara (Cisl) replica anche alle critiche sugli aumenti: 'Gli incrementi contrattuali non hanno mai seguito l’inflazione'

3 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena.
Oggi a Roma, nella sede di Aran, è stato firmato il nuovo contratto collettivo nazionale per i lavoratori della sanità pubblica. Il contratto è stato firmato da Fials, Cisl, Nursind e da Nursing Up. I sindacati Cgil e Uil non hanno sottoscritto l'accordo.
'Diritti, stipendi e potere d’acquisto 1, propaganda zero. Abbiamo lottato come leoni per i 6.500 lavoratori della sanità modenese. Possiamo restituire dignità, tutela legale e salari più pesanti a infermieri, oss, ostetriche, autisti soccorritori, tecnici sanitari e amministrativi. Andremo subito a recuperare gli arretrati: il contratto, infatti, si occupa della finestra 2022-2024 e ci permette di arrivare rapidamente al rinnovo 2025-2027, triennio per il quale i fondi sono già stati stanziati' - commenta Gennaro Ferrara, leader di Cisl Fp Emilia Centrale.
Cisl Fp esulta per la norma che attiva il patrocinio legale a carico dell’Ausl e di Aou per i dipendenti vittime di aggressioni, insieme al potenziamento del supporto psicologico. 'Uno scudo che abbiamo chiesto con forza qui a Modena e portato al tavolo nazionale – spiega Ferrara –. Molti sanitari pestati e insultati avevano rinunciato a far valere i loro diritti per non affrontare le spese legali, ora la giustizia sarà davvero un diritto per tutti'.Gli stipendi aumentano mediamente di 172 euro al mese (+7%).
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
I sanitari avranno nella busta paga di novembre gli arretrati calcolati dal 1° gennaio 2024 (le annualità 2022 e 2023 erano già arrivate in busta mensilmente). Chi lavora in pronto soccorso avrà, in base al turno e al profilo, da subito 420 euro al mese (l’aumento dei 172 euro medi mensili più altri 250 euro al mese di indennità). Con lo sblocco del contratto le ostetriche hanno finalmente ottenuto l'equiparazione retributiva con gli infermieri, l’accesso alle stesse indennità e con lo stesso importo economico. Facendo i conti, godranno dell’aumento medio di 172 euro mensili e di una indennità di 35 euro al mese (per coprire il 2024). Il nuovo contratto introduce la sperimentazione sulle ferie a ore, il miglioramento dell’accesso alle ferie e ai riposi solidali. Vengono rafforzate le tutele a favore dei sanitari costretti a lunghe assenze per curare gravi patologie e sottoporsi a terapie salvavita. Si sostiene la qualità delle carriere: c’è tempo fino al 31 dicembre 2026 per le progressioni verticali in deroga e per gli incarichi di funzione organizzativa. Via libera anche ai buoni pasto per chi lavora in smart working e alla valorizzazione economica degli autisti soccorritori.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
'Si premiano gli invisibili che tengono in piedi la sanità in tutti i reparti: finalmente l’area dell’elevata qualificazione è accessibile anche senza laurea magistrale per chi ha esperienza e incarichi professionali. Una conquista per migliaia di lavoratori', ricorda Ferrara.
Aumentano i fondi contrattuali di Ausl e Aou con una previsione di 1 milione e 150mila euro, destinati ai sanitari modenesi per pagare meglio produttività, indennità professionali ecc. Previsti 98 euro in più procapite e 72 euro di maggiorazione per chi lavora di notte.
Ferrara replica anche alle critiche sugli aumenti: 'Gli incrementi contrattuali non hanno mai seguito l’inflazione. L’ultimo contratto firmato da tutti, quello 2018-2021, arrivò con un’inflazione all’11% e un aumento medio del 3,48%, cioè 80 euro. Oggi le cifre sono più che raddoppiate. La verità vince sempre'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sanità: l'Emilia-Romagna perde colpi nella rete trauma emergenza-urgenza e PS

Sanità: l'Emilia-Romagna perde colpi nella rete trauma emergenza-urgenza e PS

Sanità Emilia Romagna, Vignali (Fi): 'Ticket sui farmaci fa crollare vendita medicinali'

Sanità Emilia Romagna, Vignali (Fi): 'Ticket sui farmaci fa crollare vendita medicinali'

Cisl attacca: 'Seta tenta di soffocare la protesta degli autisti'

Cisl attacca: 'Seta tenta di soffocare la protesta degli autisti'

Sanità, comitato interdistrettuale per tutta l’area nord. Righi: 'Intesa storica'

Sanità, comitato interdistrettuale per tutta l’area nord. Righi: 'Intesa storica'

Il risiko ceramico, tra energia, dazi e piastrelle indiane. Cisl: 'Reagire con strumenti nuovi'

Il risiko ceramico, tra energia, dazi e piastrelle indiane. Cisl: 'Reagire con strumenti nuovi'

Sanità a Modena: 'Marcato peggioramento'. La metà dei modenesi rinuncia a visite specialistiche

Sanità a Modena: 'Marcato peggioramento'. La metà dei modenesi rinuncia a visite specialistiche

Articoli più Letti Modena: Tribunale dichiara liquidazione giudiziale per la Negrini srl, storica agenzia di onoranze funebri

Modena: Tribunale dichiara liquidazione giudiziale per la Negrini srl, storica agenzia di onoranze funebri

Ferrari, tonfo in borsa. Fiom attacca: 'I nodi vengono al pettine'

Ferrari, tonfo in borsa. Fiom attacca: 'I nodi vengono al pettine'

Cineporto di Fiorano: cinque donne imprenditrici, cinque storie di successo

Cineporto di Fiorano: cinque donne imprenditrici, cinque storie di successo

Fusione Fondazione di Modena-Estense: via libera del Mef

Fusione Fondazione di Modena-Estense: via libera del Mef

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Federica Minozzi è Cavaliere del lavoro: la cerimonia stamattina al Quirinale

Federica Minozzi è Cavaliere del lavoro: la cerimonia stamattina al Quirinale

Servizi di igiene ambientale: sciopero dipendenti Hera e Aimag

Servizi di igiene ambientale: sciopero dipendenti Hera e Aimag

Bocciatura Aimag-Hera, il Comitato insiste: 'Preoccupante silenzio dai Comuni'

Bocciatura Aimag-Hera, il Comitato insiste: 'Preoccupante silenzio dai Comuni'

Mobilità sostenibile, l'impegno dell'Associazione Rsi: 'Evitata emissione di 2140 kg di Co2'

Mobilità sostenibile, l'impegno dell'Associazione Rsi: 'Evitata emissione di 2140 kg di Co2'