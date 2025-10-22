Sanità Emilia Romagna, Vignali (Fi): 'Ticket sui farmaci fa crollare vendita medicinali'
'Serve un cambio di rotta immediato. I cittadini non devono essere puniti per curarsi'
'Questi dati confermano ciò che avevamo denunciato sin dall’inizio: il ticket sui farmaci non è una misura di razionalizzazione, ma una tassa sulla salute. Colpisce i cittadini più fragili, penalizza chi ha patologie croniche e scarica sulle famiglie i costi di una gestione inefficiente del sistema sanitario regionale – ha proseguito il consigliere regionale forzista – Nel frattempo, le liste d’attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici restano spesso chiuse o con tempi inaccettabili, costringendo chi ha bisogno a rivolgersi al privato, con ulteriori spese. È una doppia penalizzazione: da un lato il ticket sui farmaci, dall’altro l’impossibilità di accedere in tempi ragionevoli ai servizi pubblici. Gli emiliani e i romagnoli stanno rinunciando a curarsi da quando è stato introdotto il superticket lo scorso maggio.
'Serve un cambio di rotta immediato. I cittadini non devono essere puniti per curarsi – conclude Vignali – Chiediamo a De Pascale di dare seguito alla lucidità con la quale ha finalmente ammesso la realtà che questo Governo nazionale sta lavorando per risolvere le difficoltà della sanità investendovi più risorse dopo i tagli dei precedenti.
