Dopo la retrocessione in Terza, lo Junior Fiorano riparte da Massimo Sonnino, tecnico che nell'ultima stagione ha allenato anche il Fiorano di Promozione, poi anch'esso retrocesso.
Portieri: Cuoghi Alessio (2002), Balsano Andrea (1994 - Madonna di Sotto)
Difensori: Montagnani Matteo (2003), Nibrachen Ayyoub (2000), Pesole Daniele (2002), Amartey Solomon (2005), Barbolini Luca (2002 - Corlo), Barozzini Simone (2006 - Juniores Fiorano), Bianchini Marco (2005 – Juniores Cavezzo), Cantarella Fabio (2000 - Madonna di Sotto), Hamza Oualid (2000), Sboui Mustapha (2000), Dui Alessandro (2006 – Juniores Fiorano)
Centrocampisti: Patti Emanuele (1987), Tommasone Luca (2003), Salah Nabil (2002 – Juniores Fiorano), Peraj Eugen (1999 - Villamaina), Verri Giovanni (2003 - Ubersetto), Santoli Gerardo (1998), Mercogliano Luca (1998), Amato Samuele (2006 - Juniores Fiorano), Di Mariano Michael (1998)
Attaccanti: Patti Giovanni (1994 - Audax), Lanzafame Lorenzo (2002 - Ubersetto), El Aamri Ayyoub (2001 - Solignano), Zironi Giovanni (2001), Sclafani Luca (2005 - Consolata), Veneziano Giuseppe (2006 - Juniores Fiorano).
Matteo Pierotti
Terza categoria, la rosa dello Junior Fiorano
Junior Fiorano riparte da Massimo Sonnino, tecnico che nell'ultima stagione ha allenato anche il Fiorano di Promozione
