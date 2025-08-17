Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Terza categoria, la rosa dello Junior Fiorano

Terza categoria, la rosa dello Junior Fiorano

Junior Fiorano riparte da Massimo Sonnino, tecnico che nell'ultima stagione ha allenato anche il Fiorano di Promozione

Dopo la retrocessione in Terza, lo Junior Fiorano riparte da Massimo Sonnino, tecnico che nell'ultima stagione ha allenato anche il Fiorano di Promozione, poi anch'esso retrocesso.
Portieri: Cuoghi Alessio (2002), Balsano Andrea (1994 - Madonna di Sotto)
Difensori: Montagnani Matteo (2003), Nibrachen Ayyoub (2000), Pesole Daniele (2002), Amartey Solomon (2005), Barbolini Luca (2002 - Corlo), Barozzini Simone (2006 - Juniores Fiorano), Bianchini Marco (2005 – Juniores Cavezzo), Cantarella Fabio (2000 - Madonna di Sotto), Hamza Oualid (2000), Sboui Mustapha (2000), Dui Alessandro (2006 – Juniores Fiorano)
Centrocampisti: Patti Emanuele (1987), Tommasone Luca (2003), Salah Nabil (2002 – Juniores Fiorano), Peraj Eugen (1999 - Villamaina), Verri Giovanni (2003 - Ubersetto), Santoli Gerardo (1998), Mercogliano Luca (1998), Amato Samuele (2006 - Juniores Fiorano), Di Mariano Michael (1998)
Attaccanti: Patti Giovanni (1994 - Audax), Lanzafame Lorenzo (2002 - Ubersetto), El Aamri Ayyoub (2001 - Solignano), Zironi Giovanni (2001), Sclafani Luca (2005 - Consolata), Veneziano Giuseppe (2006 - Juniores Fiorano).
Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

