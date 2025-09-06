Urbanistica Modena, sette nuove proposte: Collegio imprenditori edili applaude la giunta

'Il Collegio imprenditori edili dell’Emilia esprime soddisfazione per la presentazione delle sette manifestazioni d’interesse sul nuovo PUG
, anche a seguito del percorso partecipativo promosso dal Comune di Modena. I contenuti proposti rispondono a molte delle richieste emerse e presenti oggi in città, in particolare la dotazione di nuovi alloggi, con una percentuale importante per l’edilizia sociale, la qualità dell’abitare, la dotazione di verde urbano e il coerente inserimento all’interno del contesto già urbanizzato. Pregevole, in particolare, l’importante intervento al Villaggio Zeta, dove verranno realizzati 272 nuovi alloggi per rispondere al bisogno di residenzialità delle famiglie e dei lavoratori delle imprese del territorio. Notevole poi lo sforzo finanziario per garantire un forte interesse pubblico, riservando ben il 25% di questi alloggi, quindi circa 70 (con le medesime soluzioni architettoniche), all’edilizia sociale, attraverso la cessione in affitto per ben sedici anni (8+8) all’Agenzia Casa del Comune di Modena, che deciderà autonomamente le famiglie che potranno utilizzarli in base a propri criteri, favorendo anche progetti di cohousing tra famiglie o persone fragili, come gli anziani'. Così in una nota gli Edili modenesi.'Interessante anche l’importante dotazione di verde pubblico, che aiuta ad inserire in modo elegante le nuove palazzine dentro al contesto urbano esistente, mettendo anche a disposizione spazi fruibili per i degenti e i famigliari delle attigue residenze per anziani.
Da evidenziare come l’incremento delle altezze sia anche dovuto, oltre ad un evidente risparmio di suolo pubblico, alla necessità di togliere i parcheggi interrati, troppe volte allagati per il modificarsi del clima di questi ultimi anni. Quell’area intorno a Via del Capricorno, inoltre, non è un terreno agricolo, bensì un’area già urbanizzata ed edificabile, inserita all’interno del piano particolareggiato San Marone, che potrebbe essere già realizzato senza bisogno di ulteriori delibere: averla inserita in queste manifestazioni d’interesse consente di mettere a disposizione della Città quello che serve ora ai modenesi (case con appartamenti riservati anche al sociale), piuttosto che a destinazioni d’uso obsolete, oggi non prioritarie e senza alcun interesse pubblico'.