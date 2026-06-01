Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

La filiera della bicicletta a Modena è per lo più artigianale

La filiera della bicicletta a Modena è per lo più artigianale

Il settore, fotografato a livello locale da uno studio Lapam Confartigianato, evidenzia circa 60 imprese concentrate soprattutto nella riparazione

2 minuti di lettura
C'è chi la usa per andare al lavoro evitando il traffico, chi la sceglie per accompagnare i figli a scuola, chi la utilizza per un po' di attività fisica all'aperto e c'è anche chi la riscopre nel weekend per attraversare città e campagne a ritmo lento. Stiamo parlando della bicicletta, non più soltanto un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio stile di vita, un alleato della salute.

 

In occasione della Giornata mondiale della bicicletta che si celebra il 3 giugno, l'ufficio studi Lapam Confartigianato ha fotografato lo stato di salute della filiera delle due ruote nella provincia tra imprese, infrastrutture e abitudini di spostamento sempre più orientate alla sostenibilità. La filiera della bicicletta comprende aziende che producono i mezzi, componenti e accessori, ma anche attività che si occupano di riparazione e noleggio. Un comparto che, nella provincia di Modena, conferma una forte presenza dell'artigianato, elemento distintivo di qualità, competenza e prossimità. Secondo gli ultimi dati disponibili aggiornati al 31 marzo 2026, in provincia di Modena risultano attive 60 imprese della filiera, concentrate soprattutto nella riparazione di biciclette.

 

Un settore che mostra una marcata vocazione artigiana: 40 attività sono infatti artigiane, pari al 66,7% del totale, una quota nettamente superiore alla media nazionale del comparto che si ferma al 57,7%.
Spazio ADV dedicata a Agenzia Casa
Dati che evidenziano il ruolo strategico delle piccole imprese del territorio nel garantire servizi, manutenzione, assistenza specializzata e innovazione legata alla mobilità dolce.

 

Accanto al tessuto imprenditoriale cresce anche la rete infrastrutturale. L'analisi dell'ufficio studi associativo sulle piste ciclabili nei comuni capoluogo mostra infatti come Modena si collochi ai vertici nazionali per estensione delle infrastrutture dedicate alle biciclette. La provincia può contare su 246,9 chilometri di piste ciclabili, un dato in costante crescita che la colloca al quinto posto in Italia per estensione della rete. Negli ultimi cinque anni, dal 2018 al 2023, il capoluogo modenese ha realizzato 22,9 chilometri aggiuntivi di percorsi ciclabili. Rapportando il dato alla superficie territoriale comunale, Modena raggiunge inoltre il decimo posto nazionale per densità infrastrutturale, con 134,7 chilometri di piste ogni 100 chilometri quadrati.

 

'La bicicletta rappresenta un'opportunità concreta per ripensare la mobilità urbana e valorizzare il lavoro delle imprese artigiane del settore, ma è anche un potente mezzo per una riscoperta del turismo slow e sostenibile – sottolinea Federica Marcacci, presidente della categoria Turismo di Lapam Confartigianato –. Investire sulla cultura delle due ruote significa sostenere non solo la salute delle persone e la qualità dell'ambiente, ma anche una filiera economica radicata nei territori.
La bicicletta si sta affermando sempre di più come strumento di scoperta del territorio e leva per un turismo lento, capace di valorizzare paesaggi, centri storici, attività locali ed eccellenze enogastronomiche. Pedalare significa rallentare, osservare, vivere i luoghi con un'attenzione diversa. Riscoprire la bicicletta vuol dire recuperare un modo più sostenibile, accessibile e consapevole di muoversi. Si tratta del mezzo migliore per gli spostamenti di ogni giorno, ma anche per un turismo lento che mette al centro l'esperienza, il territorio e la qualità della vita'
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a MODA E MOTORI

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Figurati Modena
Articoli più Letti Bper, primo trimestre 2026 in forte espansione: utile a 549 milioni

Bper, primo trimestre 2026 in forte espansione: utile a 549 milioni

L'Aftermarket dell'auto, settore da 31 miliardi che punta ancora sul motore a scoppio

L'Aftermarket dell'auto, settore da 31 miliardi che punta ancora sul motore a scoppio

Carpi, svolta in Cmb: dopo quasi 30 anni Carlo Zini lascia la sedia di presidente

Carpi, svolta in Cmb: dopo quasi 30 anni Carlo Zini lascia la sedia di presidente

Aimag, dopo la debacle con Hera ecco l'atteso Patto di sindacato che obbedisce alla Corte dei Conti

Aimag, dopo la debacle con Hera ecco l'atteso Patto di sindacato che obbedisce alla Corte dei Conti

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti 'L'Europa sta portando al collasso l'automotive'

'L'Europa sta portando al collasso l'automotive'

Modena, Domus assistenza: fallito tentativo di conciliazione, scatta lo sciopero

Modena, Domus assistenza: fallito tentativo di conciliazione, scatta lo sciopero

Despar Nord accelera in Emilia: Modena e Bologna guidano la nuova stagione della crescita

Despar Nord accelera in Emilia: Modena e Bologna guidano la nuova stagione della crescita

Pietro Segata, nuovo presidente di Agci imprese sociali: 'Benessere dei lavoratori è una priorità'

Pietro Segata, nuovo presidente di Agci imprese sociali: 'Benessere dei lavoratori è una priorità'