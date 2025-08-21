Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Fiorano, chiesa gremita per l'addio ad Egidio Pagani

Fiorano, chiesa gremita per l'addio ad Egidio Pagani

Il vicesindaco: ' Fiorano oggi è anche il frutto del tuo impegno e della tua capacità di pensare in grande, di guardare oltre'

3 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Estate modenese, Sant’Agostino una piazza per la cultura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
E' stato celebrato questa mattina il funerale di Egidio Pagani, ex sindaco e assessore del Comune di Fiorano Modenese per quasi trent’anni e assessore provinciale per altri 5 anni. L’Amministrazione comunale ha proclamato una giornata di lutto cittadino in segno di profondo rispetto per la persona e di vicinanza al dolore della famiglia. Nonostante il periodo di ferie, in tanti hanno voluto essere presenti alle esequie, a conferma dell’importante segno che Pagani ha lasciato nella comunità e nella città, di cui era ancora protagonista attivo e figura di riferimento.
Erano presenti diversi amministratori e rappresentanti della politica locale, a cominciare dalla Giunta fioranese con Monica Lusetti, Sergio Romagnoli, Marilisa Ruini e Luca Busani, il presidente della Provincia Fabio Braglia, il sindaco di Maranello Luigi Zironi, l’assessore formiginese Armando Pagliani, il deputato Stefano Vaccari, ma anche ex sindaci del distretto, imprenditori, dipendenti comunali e rappresentanti di associazioni (AVF e Alpini in particolare), che hanno conosciuto ed apprezzato l’impegno di amministratore e nella comunità di Egidio Pagani
Nell’omelia il parroco di Fiorano, don Roberto Montecchi, ha ricordato la fede e il desiderio di “mettersi al servizio e non chiudere le porte” di Pagani, che in questo è stato “testimone del bene” e la sua fede.
Al termine del rito funebre i familiari hanno ringraziato per le tante dimostrazioni di affetto ricevute anche da lontano, ricordando anche il legame con la Sardegna. E’ stata poi letto il saluto di Agnes, bambina, oggi donna, di Rumuruti (Kenya) adottata a distanza tanti anni fa da Egidio e dalla moglie Susanna.
Chiara Ciccia Romito, eletta a 12 anni “sindachina” del Consiglio comunale dei ragazzi ha testimoniato, anche per conto dell’amica Barbara, quanto fosse importante l’ascolto per l’ex sindaco e quanta attenzione abbia prestato alla voce dei giovani, oltre al suo “instancabile amore per la vita”.
Il sindaco, Marco Biagini, impossibilitato da essere presente, ha fatto arrivare un breve messaggio per ricordare come Pagani sia stato protagonista dello sviluppo civile e sociale della città di Fiorano Modenese, capace di integrare comunità provenienti da diverse regioni e Paesi e come, anche una volta abbandonati i ruoli istituzionali, abbia continuato a impegnarsi nel volontariato e nelle associazioni culturali, a favore della comunità fioranese. Dopo avere letto del parole del sindaco, il vicesindaco Monica Lusetti ha posato sulla bara la fascia tricolore che per tanti anni Egidio Pagani ha vestito in rappresentanza del Comune.
'Caro Egidio, - ha detto - Fiorano oggi è anche il frutto del tuo impegno e della tua capacità di pensare in grande, di guardare oltre, di credere in una comunità inclusiva, solidale e viva.
Ci lasci l’eredità di una vita spesa con coraggio e generosità. Le tue scelte, il tuo esempio e il tuo amore per Fiorano resteranno patrimonio condiviso della nostra città. Grazie per il tuo lavoro, grazie per la tua passione, grazie per essere stato, in ogni fase della tua vita, uomo della comunità, un cittadino tra i cittadini. La fascia tricolore è il segno distintivo delle Istituzioni, rappresenta la responsabilità verso i cittadini, significa assumersi l’impegno di servire la collettività con onore e dedizione. Oggi questa fascia, che hai indossato con impegno e coraggio, non possiamo che restituirla a te, come atto di gratitudine e di riconoscimento. Con questo gesto, l’intera comunità ti abbraccia e ti saluta'.
Il corteo funebre si poi è diretto al cimitero locale di Fiorano.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Fiorano in lutto, è morto a 75 anni l’ex sindaco Egidio Pagani

Fiorano in lutto, è morto a 75 anni l’ex sindaco Egidio Pagani

Terza categoria, la rosa dello Junior Fiorano

Terza categoria, la rosa dello Junior Fiorano

A Fiorano, si barricano nel camper con un pitbull per evitare i controlli: arrestati

A Fiorano, si barricano nel camper con un pitbull per evitare i controlli: arrestati

Fiorano, aggredisce il cognato e danneggia l'auto di un parente: in carcere 43enne

Fiorano, aggredisce il cognato e danneggia l'auto di un parente: in carcere 43enne

Fiorano, rapina in un ipermercato: arrestato 39enne italiano

Fiorano, rapina in un ipermercato: arrestato 39enne italiano

Fiorano, bodybuilding: Simone Bestagno vince al Flex Weekend

Fiorano, bodybuilding: Simone Bestagno vince al Flex Weekend

Spazio ADV dedicata a Sciacca dentisti
Articoli più Letti Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Bufera a San Prospero: 'Sono tranquillo, quelle criticità competevano al segretario non al sindaco'

Bufera a San Prospero: 'Sono tranquillo, quelle criticità competevano al segretario non al sindaco'

Articoli Recenti San Luigi: Drag Queen dopo la messa, scoppia la bufera. E la Diocesi rimedia col gnocco fritto

San Luigi: Drag Queen dopo la messa, scoppia la bufera. E la Diocesi rimedia col gnocco fritto

Il Comune di Carpi non si ferma: ancora disinfestazione straordinaria contro il Chikungunya

Il Comune di Carpi non si ferma: ancora disinfestazione straordinaria contro il Chikungunya

Formigine, caso sospetto di febbre da virus Chikungunya

Formigine, caso sospetto di febbre da virus Chikungunya

Formigine, contro un albero dopo essere uscito dalla strada: rifiuta di sottoporsi ad alcoltest

Formigine, contro un albero dopo essere uscito dalla strada: rifiuta di sottoporsi ad alcoltest