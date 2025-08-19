Lutto nel distretto ceramico e in tutta la provincia di Modena per la morte di Egidio Pagani. Pagani, 75 anni, è stato primo cittadino fioranese per 5 legislature fino al 2004 e successivamente Presidente del Consiglio Comunale e Assessore Provinciale alla viabilità.
‘Apprendo ora, mentre sono via qualche giorno, che è mancato Egidio Pagani. Egidio, che io ho conosciuto solo nell'ultima fase della sua lunga e proficua carriera politica per Fiorano e per la provincia (4 anni assessore, 24 anni sindaco, 5 assessore provinciale e presidente del consiglio comunale), negli ultimi tempi, prima della rapida malattia, era tornato molto attivo nel campo dell'associazionismo e della vita culturale del nostro paese - scrive il sindaco Marco Biagini -. Da Sindaco da appena un anno, posso solo immaginare quanta passione e lavoro abbia profuso in tutto quel tempo, peraltro in fasi non banali per lo sviluppo di un paese triplicato in appena vent'anni, che doveva ad un certo punto affrontate le sfide dell'educazione, dei servizi sociali e di conciliazione per i lavoratori, di sviluppo, di incremento e miglioramento del patrimonio comunale, della cultura e del radicamento di associazioni e con esse delle parti del comune nel panorama locale. In particolare se oggi Fiorano ha, oltre al lavoro, anche una certa pace sociale e una vera inclusione, credo che il lavoro di quegli anni si veda eccome, nell'aver contributo proprio e soprattutto con le associazioni e il loro portato di democrazia e supporto concreto all'inserimento e realizzazione di tante persone e famiglie con origini extrafioranesi.
Il tributo formale e sostanziale è ovviamente dovuto e voluto, unito al senso di di vicinanza alla famiglia ed ai cari che lo perdono con noi così prematuramente. Grazie del tuo lavoro Egidio, nelle scelte forse non sempre condivise da tutti, ma mai banali e prive di quel piglio deciso che ti distingueva’.
Fiorano in lutto, è morto a 75 anni l’ex sindaco Egidio Pagani
E’ stato 4 anni assessore, 24 anni sindaco, 5 assessore provinciale e presidente del consiglio comunale
