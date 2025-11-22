Fanano, paura incendio a casa di riposo: 50 anziani posti al sicuro

Momenti di tensione e apprensione a Fanano, per l'incendio che intorno alle 13 di oggi si è generato presso la casa di riposo San Giuseppe di piazza Ottonelli. Il fumo segnalato uscente dal locale lavanderia della casa di riposo, ha fatto pensare il peggio, fortunatamente il pronto intervento del distaccamento dei vigili del fuoco di Pavullo e del distaccamento volontario di Fanano , hanno spento e messo in sicurezza l'incendio scaturito dall' essiccatoio della struttura. Scattato da subito il piano per la gestione della sicurezza, si è provveduto all' evacuazione degli occupanti come misura cautelativa e riaccompagnati all' interno non appena la situazione è tornata alla normalità. Intervenuti sul posto 118 e Carabinieri di Pavullo. Non si segnalano feriti. L'intervento si è poi protratto nel pomeriggio, per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Gli anziani ospiti della struttura sono potuti rientrare nelle loro stanze e nei locali comuni a disposizione.

