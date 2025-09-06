Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Schianto con lo scooter: due feriti, uno grave

Sulla Strada nazionale per Carpi.

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Nazionale per Carpi Nord (SS413 Romana), all’altezza della frazione di Ganaceto. Due persone, un uomo di 77 anni e una donna di 76, sono rimaste ferite in un incidente.

 

Entrambi viaggiavano a bordo dello scooter al momento dell’impatto. Il 77enne ha riportato traumi gravi ed è stato trasportato all’Ospedale di Baggiovara Sant’Agostino – Estense. Condizioni meno preoccupanti per la donna, che ha riportato ferite più lievi, ed è stata anch’essa condotta allo stesso ospedale per accertamenti.

 

Sul posto sono intervenuti due ambulanze e un’automedica, mentre non si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. La dinamica dell’incidente, secondo le prime informazioni, coinvolgerebbe un’auto e lo scooter su cui viaggiavano i due feriti. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale di Modena, presente sul posto per regolare il traffico e avviare le indagini.

 

La circolazione sulla SS413 ha subito rallentamenti per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area.

 

 

Scontro auto e moto a Montale Rangone: è grave un centauro

Avs Carpi: 'Non è mai stato messo in discussione il ruolo della Polizia Locale'

Carpi, sul bus senza biglietto aggredisce tre agenti: fermato straniero

Aggredisce gli operatori del Pronto Soccorso: 19enne denunciato a piede libero

Anziano turista francese si smarrisce a Modena: una cittadina lo accompagna alla PL e ritrova la moglie

Spaccio a Modena: la Polizia Locale blocca giovane straniero irregolare

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Sagre e feste nel lungo fine settimana modenese

Chikungunya a Carpi, nuove disinfestazioni a Cibeno e in via Dosi

Sicurezza a Carpi, Righi: 'Non serve agitare la paura, serve sistema di accoglienza funzionante'

