Schianto con lo scooter: due feriti, uno grave

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Nazionale per Carpi Nord (SS413 Romana), all’altezza della frazione di Ganaceto. Due persone, un uomo di 77 anni e una donna di 76, sono rimaste ferite in un incidente.



Entrambi viaggiavano a bordo dello scooter al momento dell’impatto. Il 77enne ha riportato traumi gravi ed è stato trasportato all’Ospedale di Baggiovara Sant’Agostino – Estense. Condizioni meno preoccupanti per la donna, che ha riportato ferite più lievi, ed è stata anch’essa condotta allo stesso ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze e un’automedica, mentre non si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. La dinamica dell’incidente, secondo le prime informazioni, coinvolgerebbe un’auto e lo scooter su cui viaggiavano i due feriti. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale di Modena, presente sul posto per regolare il traffico e avviare le indagini.

La circolazione sulla SS413 ha subito rallentamenti per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area.