I Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti intorno alle ore 18,30 di oggi per un incidente stradale avvenuto nel tratto modenese delll'autostrada A1 Milano-Napoli, direzione sud.
L'intervento che ha attivato da subito la partenza dalla sede centrale di Modena, di un’AutoPompa Serbatoio (APS), ha riguardato un autoarticolato adibito al trasporto di generi alimentari che, per cause in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, è rimasto coinvolto in un evento che ha richiesto l'immediata messa in sicurezza del mezzo e dell'area circostante. Il rimorchio botte si è sganciato dalla motrice finita contro le barriere di cemento dell'autostrada e si è ribaltato sulla carreggiata.
Le operazioni dei Vigili del Fuoco si sono concentrate sulla messa in sicurezza dell’autoarticolato, con particolare attenzione alla stabilità del carico e alla prevenzione di eventuali sversamenti di liquidi alimentari.
Il conducente del mezzo pesante, fortunatamente è rimasto illeso. Sul luogo dell'evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale per la gestione del traffico e i rilievi di rito, necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente e il 118. Le operazioni di messa in sicurezza del tratto autostradale sono tutt'ora in atto, consentendo il parziale ripristino della circolazione, sebbene si siano registrati rallentamenti nel tratto interessato.
Incidente sull'A1: camion si schianta, circolazione in tilt, nessun ferito
Complesso intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza e per la rimozione del mezzo
I Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti intorno alle ore 18,30 di oggi per un incidente stradale avvenuto nel tratto modenese delll'autostrada A1 Milano-Napoli, direzione sud.
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