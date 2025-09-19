Proseguono i lavori del cantiere di rigenerazione e desigillazione in via Roosevelt. Nei prossimi giorni, infatti, sarà posata la pavimentazione drenante all’incrocio con via Divisione Acqui e saranno realizzate le vasche “rain garden”, il giardino della pioggia nei pressi della chiesa di Sant’Agata. Questo ulteriore step dei lavori si concluderà in circa un mese.
Nelle ultime settimane, dalla ripresa della pausa estiva, sono state eseguite, e concluse, le opere (messa in quota della cunetta e attività correlate) per la rimessa in pristino delle difformità riscontrate derivanti da errori commessi dalla direzione lavori. Per partire con la realizzazione delle pavimentazioni e delle vasche del giardino della pioggia si è dovuta attendere l’autorizzazione da parte del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, arrivata nei giorni scorsi, alla perizia di variante sulle opere di progetto presentata dalla direzione lavori e approvata poi con determina dall’amministrazione comunale. 'La variante riguarda modifiche minori che non alterano la natura generale dei lavori e del contratto con l’impresa, giustificate per la maggior parte da circostanze imprevedibili e, in parte, da errori progettuali della direzione lavori e da conseguenti errori di esecuzione che hanno determinato una maggiorazione delle spese previste pari a circa 42 mila euro. Per finanziare le maggiori spese vengono utilizzate le economie di contratto derivanti da somme a disposizione già presenti nel quadro economico e i ribassi di gara' - fa sapere il Comune.
Carpi, via Roosevelt: proseguono i lavori del cantiere
Al via nei prossimi giorni la posa delle pavimentazioni e la realizzazione delle vasche “rain garden” verso la chiesa. La conclusione tra un mese
