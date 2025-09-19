Chikungunya a Carpi, disinfestazione in due nuove aree
Nelle zone di via Tassoni/Guicciardini e di via Silvio Pellico. Dalle 23 di oggi il trattamento in area pubblica
La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo già in distribuzione.
La disinfestazione adulticida sarà effettuata a partire dalle 23 di oggi, venerdì 19 settembre, nelle aree verdi pubbliche, toccando anche, dall’esterno, le aree verdi private prospicienti le strade interessate. A seguire, indicativamente dalle 7 di sabato 20 settembre, comincerà anche il trattamento di disinfestazione adulticida, larvicida e di rimozione dei focolai larvali della zanzara tigre porta a porta nei giardini e nei cortili privati che proseguirà fino al completamento dell’area.
Nella zona di via Tassoni/Guicciardini la disinfestazione sarà effettuata nell’area compresa le vie Machiavelli, Gian Battista Vico, Tiraboschi, Meloni di Quartirolo.
Nella zona di via Silvio Pellico, il trattamento di disinfestazione sarà effettuato all’interno del perimetro formato da via Nicolò Biondo, via Cavour, via Alghisi, via Aldo Moro interna.
'Durante i trattamenti si raccomanda ai cittadini di restare al chiuso con finestre e porte chiuse, di sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio aria (i condizionatori possono essere usati purché non prelevino aria dall’esterno), di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica.
