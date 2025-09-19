Carpi, Pd-Avs choc sull'omicidio Kirk: 'Ha fatto della discriminazione e dell’odio la propria missione'

'Charlie Kirk diffondeva idee razziste e misogine, minimizzava la discriminazione sistemica e colpevolizzava le minoranze per le proprie condizioni sociali. Propugnava una visione patriarcale che negava i diritti delle donne e ostacolava la parità di genere. Alimentava divisioni culturali e politiche attraverso retoriche identitarie tossiche, tese a creare nemici interni ed esterni piuttosto che a favorire coesione e giustizia sociale. Sono idee pericolose, che nulla hanno a che vedere con la libertà di pensiero, e che non meritano alcun onore, nemmeno indiretto. Condanniamo con fermezza il brutale assassinio che lo ha colpito, così come condanniamo ogni atto di violenza politica. Ma non confondiamo la sacrosanta difesa della vita con la celebrazione di chi ha fatto della discriminazione e dell’odio la propria missione pubblica. La libertà di espressione non è e non sarà mai la libertà di essere razzisti, di spargere odio o di seminare paura'. Lo scrive in una nota choc il Pd Carpi, Avs e Carpi a Colori.'Come forze di maggioranza abbiamo scelto con responsabilità di non sostenere la richiesta di un minuto di silenzio per la morte di Charlie Kirk, avanzata da Fratelli d’Italia.Nella capigruppo riunitasi prima del Consiglio Comunale del 18 settembre, la proposta è stata condivisa a tutte le forze consiliari, democraticamente votata, e come Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Carpi a Colori abbiamo condiviso l’assoluta inopportunità di un simile gesto. Eppure, ancora una volta, Fratelli d’Italia ha dimostrato la propria arroganza e il proprio disprezzo per le regole della democrazia: i loro consiglieri, insieme a Bonzanini della Lega, incapaci di rispettare una decisione collettiva e di attenersi all’ordine in aula, hanno preteso di imporre il loro minuto di silenzio durante la discussione di una delibera di tutt'altro argomento - scrivono le tre forze di maggioranza -. Una sceneggiata indegna, un atto di violenza istituzionale che scredita il Consiglio Comunale e lo svuota di significato. Non si possono invocare ogni giorno libertà e democrazia e poi calpestarle non appena il risultato non piace. Questo comportamento è spregiudicato, autoritario e offensivo per tutta la città. A cui non hanno partecipato invece altri gruppi di minoranza, Forza Italia e Carpi Civica'.