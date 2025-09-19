Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, Pd-Avs choc sull'omicidio Kirk: 'Ha fatto della discriminazione e dell’odio la propria missione'

Carpi, Pd-Avs choc sull'omicidio Kirk: 'Ha fatto della discriminazione e dell’odio la propria missione'

'Charlie Kirk diffondeva idee razziste e misogine, minimizzava la discriminazione sistemica e colpevolizzava le minoranze per le proprie condizioni sociali'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
'Charlie Kirk diffondeva idee razziste e misogine, minimizzava la discriminazione sistemica e colpevolizzava le minoranze per le proprie condizioni sociali. Propugnava una visione patriarcale che negava i diritti delle donne e ostacolava la parità di genere. Alimentava divisioni culturali e politiche attraverso retoriche identitarie tossiche, tese a creare nemici interni ed esterni piuttosto che a favorire coesione e giustizia sociale. Sono idee pericolose, che nulla hanno a che vedere con la libertà di pensiero, e che non meritano alcun onore, nemmeno indiretto. Condanniamo con fermezza il brutale assassinio che lo ha colpito, così come condanniamo ogni atto di violenza politica. Ma non confondiamo la sacrosanta difesa della vita con la celebrazione di chi ha fatto della discriminazione e dell’odio la propria missione pubblica. La libertà di espressione non è e non sarà mai la libertà di essere razzisti, di spargere odio o di seminare paura'. Lo scrive in una nota choc il Pd Carpi, Avs e Carpi a Colori.
'Come forze di maggioranza abbiamo scelto con responsabilità di non sostenere la richiesta di un minuto di silenzio per la morte di Charlie Kirk, avanzata da Fratelli d’Italia.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
Nella capigruppo riunitasi prima del Consiglio Comunale del 18 settembre, la proposta è stata condivisa a tutte le forze consiliari, democraticamente votata, e come Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Carpi a Colori abbiamo condiviso l’assoluta inopportunità di un simile gesto. Eppure, ancora una volta, Fratelli d’Italia ha dimostrato la propria arroganza e il proprio disprezzo per le regole della democrazia: i loro consiglieri, insieme a Bonzanini della Lega, incapaci di rispettare una decisione collettiva e di attenersi all’ordine in aula, hanno preteso di imporre il loro minuto di silenzio durante la discussione di una delibera di tutt'altro argomento - scrivono le tre forze di maggioranza -. Una sceneggiata indegna, un atto di violenza istituzionale che scredita il Consiglio Comunale e lo svuota di significato. Non si possono invocare ogni giorno libertà e democrazia e poi calpestarle non appena il risultato non piace. Questo comportamento è spregiudicato, autoritario e offensivo per tutta la città. A cui non hanno partecipato invece altri gruppi di minoranza, Forza Italia e Carpi Civica'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Chikungunya a Carpi, disinfestazioni in via Meloni di Santa Croce, via Martinelli a Fossoli e via Dallari

Chikungunya a Carpi, disinfestazioni in via Meloni di Santa Croce, via Martinelli a Fossoli e via Dallari

Chikungunya. a Carpi, disinfestazione in tre nuove aree

Chikungunya. a Carpi, disinfestazione in tre nuove aree

Carpi, West Nile: deceduto un uomo di 80 anni

Carpi, West Nile: deceduto un uomo di 80 anni

Chikungunya a Carpi, disinfestazioni precauzionali per il Festival Filosofia

Chikungunya a Carpi, disinfestazioni precauzionali per il Festival Filosofia

Chikungunya a Carpi, disinfestazione nell’area di via Turati

Chikungunya a Carpi, disinfestazione nell’area di via Turati

Carpi, inaugurato l'ampliamento del Fanti-Da Vinci: lavori per 3,1 milioni

Carpi, inaugurato l'ampliamento del Fanti-Da Vinci: lavori per 3,1 milioni

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti 'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Articoli Recenti Massa finalese, ancora un incendio nell'area stoccaggio biomasse

Massa finalese, ancora un incendio nell'area stoccaggio biomasse

Sassuolo, scontro auto camion, grave un uomo di 47 anni

Sassuolo, scontro auto camion, grave un uomo di 47 anni

Liberazione Bastiglia, 80 anni dopo: arriva una delegazione di americani

Liberazione Bastiglia, 80 anni dopo: arriva una delegazione di americani

Mirandola, il comandante Luca Solido trasferito a Sestola

Mirandola, il comandante Luca Solido trasferito a Sestola