Centauro finisce fuori strada: 37enne grave all'ospedale di Baggiovara

Grave incidente nella mattinata di oggi lungo la Strada Provinciale 14 “Via per Spilamberto”, nel tratto tra Castelfranco Emilia e il capoluogo di San Cesario sul Panaro. Un uomo di 37 anni, residente a Ravarino, è rimasto ferito in seguito a un’uscita di strada avvenuta senza il coinvolgimento di altri veicoli.



Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare, finendo fuori carreggiata. Nessun altro veicolo risulta coinvolto nell’incidente, il che lascia ipotizzare che l’uomo abbia fatto tutto da solo.



L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza e un’automedica. Dopo una prima valutazione sul luogo dell'incidente, il 37enne è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara in gravi condizioni.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso, che serviranno a chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni dell’uomo, ma la situazione è monitorata costantemente dai sanitari.

