Serramazzoni, il trattore si ribalta, muore a 81 anni

Serramazzoni, il trattore si ribalta, muore a 81 anni

In località Calvanella. La vittima dell'incidente è Lino Gianaroli. Lavorava in una sua proprietà

Ancora una tragedia nei campi, causata dal ribaltamento di un trattore. L’incidente è avvenuto sulle colline nei pressi della località Calvanella, nel territorio di Serramazzoni. A perdere la vita è stato Lino Gianaroli, un uomo di 81 anni, rimasto schiacciato dal mezzo agricolo che stava guidando.
L’uomo si trovava al lavoro nei suoi terreni quando, nel corso della giornata di ieri, si sono perse le sue tracce. Preoccupati per la sua assenza, i familiari hanno dato l’allarme, facendo scattare le ricerche nelle zone collinari circostanti.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i volontari della Pubblica Assistenza di Serramazzoni. Nel tardo pomeriggio, il corpo senza vita di Gianaroli è stato purtroppo rinvenuto. Secondo una prima ricostruzione, il trattore si sarebbe ribaltato a causa della forte pendenza del terreno, finendo in una scarpata e travolgendo l’anziano agricoltore.

 

