Fiumalbo, si ribalta col trattore: 65enne ferito

L'incidente è avvenuto ieri sera, a Fiumalbo, in via Rotari, dove un uomo di 65 anni è rimasto coinvolto in un serio incidente mentre lavorava nel proprio fondo agricolo. Intorno alle 19 il trattore su cui stava operando si è improvvisamente ribaltato, finendo per schiacciarlo. Nonostante la violenza dell’impatto, il 65enne è riuscito a liberarsi autonomamente da sotto il mezzo.

La centrale del 118 ha inviato un’ambulanza e ha attivato l’elisoccorso, decollato da Pavullo. Una volta raggiunta la zona, particolarmente difficile da raggiungere per la conformazione del territorio, l’equipe sanitaria ha stabilizzato l’uomo e lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale di Baggiovara. Il paziente è ora ricoverato in Terapia intensiva, con prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nella ricostruzione della dinamica e nella verifica delle condizioni di sicurezza dell’azienda agricola, situata lungo la strada che conduce alla frazione Le Tagliole.

