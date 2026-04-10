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Fiumalbo, si ribalta col trattore: 65enne ferito

Fiumalbo, si ribalta col trattore: 65enne ferito

L'uomo è stato raggiunto dai mezzi 118 e dall'Elisoccorso in località Rotari

1 minuto di lettura

L'incidente è avvenuto ieri sera, a Fiumalbo, in via Rotari, dove un uomo di 65 anni è rimasto coinvolto in un serio incidente mentre lavorava nel proprio fondo agricolo. Intorno alle 19 il trattore su cui stava operando si è improvvisamente ribaltato, finendo per schiacciarlo. Nonostante la violenza dell’impatto, il 65enne è riuscito a liberarsi autonomamente da sotto il mezzo.
La centrale del 118 ha inviato un’ambulanza e ha attivato l’elisoccorso, decollato da Pavullo. Una volta raggiunta la zona, particolarmente difficile da raggiungere per la conformazione del territorio, l’equipe sanitaria ha stabilizzato l’uomo e lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale di Baggiovara. Il paziente è ora ricoverato in Terapia intensiva, con prognosi riservata.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nella ricostruzione della dinamica e nella verifica delle condizioni di sicurezza dell’azienda agricola, situata lungo la strada che conduce alla frazione Le Tagliole.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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