E' di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in mattinata lungo il tratto piacentino dell'autostrada A21, all'altezza del chilometro 158.
Un uomo e una donna, non ancora identificati dalla Polizia, sono morti carbonizzati nella loro auto che improvvisamente, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo e si è schiantata, incendiandosi, contro un camion che era fermo in una piazzola di sosta.
Sul posto i Vigili del Fuoco con una autopompa, una autobotte e una autogru e i sanitari del 118 di Piacenza con un'automedica e una ambulanza.
A quanto appreso l'auto si sarebbe schiantata contro il guard-rail per poi sbandare a destra finendo contro la parte posteriore del Tir fermo in sosta - che trasportava lastre di vetro - incendiandosi.
Auto contro Tir in sosta sulla A21 nel Piacentino, due morti carbonizzati
L'auto improvvisamente, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo e si è schiantata, incendiandosi, contro un camion che era fermo in una piazzola
E' di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in mattinata lungo il tratto piacentino dell'autostrada A21, all'altezza del chilometro 158.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti
Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra
Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale
Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellatoArticoli Recenti
Modena e Spilamberto, tre arresti dei carabinieri per furti nei supermercati
Tragedia al porto di Ravenna: autotrasportatore muore investito da un altro camion
Modena, scappa in bicicletta e lancia a terra 91 dosi di droga: arrestato nigeriano
Ndrangheta, maxi sequestro tra Bologna e Ravenna a imprenditore calabrese