Auto contro Tir in sosta sulla A21 nel Piacentino, due morti carbonizzati

E' di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in mattinata lungo il tratto piacentino dell'autostrada A21, all'altezza del chilometro 158.

Un uomo e una donna, non ancora identificati dalla Polizia, sono morti carbonizzati nella loro auto che improvvisamente, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo e si è schiantata, incendiandosi, contro un camion che era fermo in una piazzola di sosta.

Sul posto i Vigili del Fuoco con una autopompa, una autobotte e una autogru e i sanitari del 118 di Piacenza con un'automedica e una ambulanza.

A quanto appreso l'auto si sarebbe schiantata contro il guard-rail per poi sbandare a destra finendo contro la parte posteriore del Tir fermo in sosta - che trasportava lastre di vetro - incendiandosi.

