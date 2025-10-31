Seta, Vignali e Platis (Forza Italia): 'Persi 2,2 milioni per disservizi'
'Il commissariamento di Amo sarebbe stata la scelta più opportuna per restituire serenità e garantire un migliore controllo su Seta'
'Non ci sono solo le giustificate lamentele, soprattutto di studenti e famiglie durante il periodo scolastico, per servizi di trasporto su strada non adeguati a causa di ritardi sistematici, corse soppresse, riprogrammate improvvisamente o molto ridotte in alcuni periodi dell’anno da e per alcune località. Per tutti questi disservizi Seta restituisce alle tre agenzie di mobilità di Piacenza, Reggio Emilia e Modena consistenti risorse che avrebbe potuto e dovuto impiegare meglio – ha proseguito il capogruppo regionale dei forzisti – La situazione peggiore è quella di Modena che ha accumulato tra il 2017 e il 2024 1.049.000 euro tra penali e riduzioni di corrispettivo stabilite dal contratto di servizio.
Sulla questione è intervenuto anche un altro esponente di Forza Italia, il vice coordinatore regionale Antonio Platis: 'Gli ultimi due anni hanno registrato un aumento significativo delle sanzioni, a riprova di un servizio in evidente affanno e con criticità strutturali.
