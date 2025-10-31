Segreteria Pd Modena, l'ora delle candidature: contro Paradisi Muzzarelli pensa a Lenzini o addirittura a se stesso
Sullo sfondo resta il nome di Marika Menozzi che significherebbe continuare sulla strada del compromesso. Uno zero a zero sul quale Bonaccini punta
Il quadro non è molto diverso da quello congelato prima della scelta ad interim di Marika Menozzi, ma stavolta una certezza pare esserci: il sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi sarà certamente della partita.
Sostenuto dal Pd che fa capo a Stefano Vaccari e a Luca Sabattini, Paradisi è il candidato che il sindaco di Modena Massimo Mezzetti (pur non iscritto al Pd) vorrebbe per cercare di imprimere una svolta nel mondo Dem.
Contro il primo cittadino di Castelnuovo si schiera invece la corrente Pd che fa riferimento al consigliere regionale Giancarlo Muzzarelli. Muzzarelli non ha una vero e propria controproposta, ma parte dalla certezza di non gradire il candidato del rivale Mezzetti.
Sullo sfondo resta il nome di Marika Menozzi che significherebbe continuare sulla strada del compromesso e - di fatto - lasciare in mano il partito agli attuali big con divisioni annesse. Uno zero a zero sul quale pare punti lo stesso Stefano Bonaccini, attento a non premiare nessuno per poter continuare a premiare se stesso, ma che al momento appare improbabile per l'indisponibilità della stessa Menozzi alle prese - da sindaco di Concordia - con il complicatissimo dossier Aimag.
Al momento dunque la previsione più accreditata è quella di un confronto vero (in assemblea o forse addirittura con un congresso) tra l'ala del vecchio Pd che fa riferimento a Muzzarelli e Lenzini e l'ala dei 'riformisti' di Mezzetti, con Massimo Paradisi.
Giuseppe Leonelli
