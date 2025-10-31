Montale: un gruppo di cittadini fa spegnere le campagne, frazione in rivolta
Dopo la decisione del parroco di accogliere la diffida di alcuni cittadini infastiditi dai rintocchi, in centinaia dicono no. Scatta una petizione on-line contro il silenzio.: 'Quel suono è un patrimonio di comunità e non va spento'
Il parroco e il Comune cercano un punto d’incontro
Il parroco, finito al centro della contesa, si è detto dispiaciuto per il caso scoppiato.
La questione ora potrebbe arrivare direttamente all’attenzione del Comune di Castelnuovo Rangone, che dovrà valutare un possibile compromesso. Tra i residenti contrari a silenziare i rintocchi e sostenitore della petizione anche Max Romanini, referente locale di Forza Italia: 'Le campane rappresentano un simbolo di tradizione, di identità e di comunità e a Montale devono continuare a suonare così come è avvenuto fino ad oggi. Da secoli scandiscono la vita del nostro paese e accompagnano la quotidianità di tutti noi, credenti e non.
Al tempo stesso, ritengo fondamentale che si mantenga uno spirito di dialogo e di rispetto reciproco, perché solo attraverso il confronto si possono trovare soluzioni condivise che tengano conto delle diverse sensibilità.
Esprimo inoltre piena solidarietà a Don Andrea, parroco di Montale, che si è trovato suo malgrado investito da una polemica che ha superato i confini del nostro Comune e della provincia. Il sacerdote, con equilibrio e disponibilità, ha cercato semrpre un punto d’incontro tra le diverse posizioni: è questo lo spirito con cui tutta la comunità deve affrontare la questione.
Noi di Forza Italia crediamo che Montale Rangone debba ritrovare unità proprio partendo da ciò che ci unisce, non da ciò che ci divide. E le campane, da sempre, sono la voce del paese: una voce che non deve essere spenta'
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli
'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'
Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista
Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'
Museo del Corni ancora invisibile, ma una soluzione è alle porte
Modena, illuminazione pubblica: Edison si aggiudica la gara
Liste d'attesa in Emilia Romagna, Mastacchi: 'I cittadini vogliono risposte'
Modena Civica si rafforza: entrano Antonella Bernardo e Antonio Dell’Erario