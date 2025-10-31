Modena, tour de force per i Dilettanti: si gioca ogni mercoledì
Mercoledì in Promozione si gioca il replay di Castelfranco-Bentivoglio (girone C) fatta ripetere per errore tecnico dell’arbitro
MERCOLEDI’ 5 NOVEMBRE. In Promozione si gioca il replay di Castelfranco-Bentivoglio (girone “C”) fatta ripetere per errore tecnico dell’arbitro. In Prima categoria è previsto l’intero turno della 9^ giornata con le seguenti gare delle modenesi: in Prima “C” Madonnina-Rubierese, Modenese-United Albinea (a Campogalliano), San Damaso-Campogalliano (campo 3). In prima “D” Atletico Spm-Spilamberto (a San Giovanni in Persiceto sintetico alle 20,45), Polinago-Lama 80, Fiorano-Pgs Smile, Junior Finale-Mirandolese, Nonantola-Colombaro, Rivara-Cavezzo, Solignano-Valsa Savignano e Vis San Prospero-Ravarino, in Prima “E” Ceretolese-Appennino.
In Terza categoria si anticipa la 15^ giornata: nel girone “A” A. Solignano-Gioconda, Eagles V. Ancora-Academy TdC, Fonda Pavullese-Monari Nasi, Junior Fiorano-Bortolotti, Magreta-Prignanese, San Francesco Smile-Montefiorino, Serramazzoni-Cimone e Vignolese- Visport; nel girone “B” Baracca Beach-Gaggio, Borghetto Sant’Anna-Fides Panzano, Manzolino-Union 81, Forese Nord-Sanfa, Monari San Damaso U21-Cognentese, Terre di Castelnuovo U23-4Ville e Sozzigalli-Real Montale; nel girone “B” di Terza di Reggio si gioca la 9^ giornata con le gare modenesi Invicta Gavasseto-Roveretana e Vallalta-Aics Guastalla (riposa Cortilese).MERCOLEDI’ 12 NOVEMBRE Si giocano gli ottavi di finale della Coppa di Eccellenza con ancora due modenesi in corsa:
Cdr Mutina-Fiorenzuola e Nibbiano-Terre di Castelli poi ci sono i quarti (3/12), le semifinali (21/12) e la finale il 31 gennaio che vale il pass per la fase nazionale.MERCOLEDI’ 19 NOVEMBRE.
Castenaso-La Pieve, poi sono in programma gli ottavi (21/12), i quarti (11/2), le semifinali (11/3) e la finale mercoledì 8/4 con la vincente che è 5^ nella classifica ripescaggi.MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE. Si giocano i quarti della Coppa di Eccellenza (accoppiamenti da stabilire dopo gli ottavi) e i sedicesimi della Coppa di Prima con ancora 6 modenesi in lizza: U. Albinea-Modenese, Polinago-Spilamberto, Nonantola- Guastalla, Cavezzo-San Damaso. Poi si giocano gli ottavi il 21/12, i quarti l’11/2, le semifinali l’11/3 e la finale l’8/4, la vincente è la prima nelle griglia dei ripescaggi.
Matteo Pierotti
