Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, tour de force per i Dilettanti: si gioca ogni mercoledì

Modena, tour de force per i Dilettanti: si gioca ogni mercoledì

Mercoledì in Promozione si gioca il replay di Castelfranco-Bentivoglio (girone C) fatta ripetere per errore tecnico dell’arbitro

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Il calendario 'forzato' dei Dilettanti.
MERCOLEDI’ 5 NOVEMBRE. In Promozione si gioca il replay di Castelfranco-Bentivoglio (girone “C”) fatta ripetere per errore tecnico dell’arbitro. In Prima categoria è previsto l’intero turno della 9^ giornata con le seguenti gare delle modenesi: in Prima “C” Madonnina-Rubierese, Modenese-United Albinea (a Campogalliano), San Damaso-Campogalliano (campo 3). In prima “D” Atletico Spm-Spilamberto (a San Giovanni in Persiceto sintetico alle 20,45), Polinago-Lama 80, Fiorano-Pgs Smile, Junior Finale-Mirandolese, Nonantola-Colombaro, Rivara-Cavezzo, Solignano-Valsa Savignano e Vis San Prospero-Ravarino, in Prima “E” Ceretolese-Appennino.
In Terza categoria si anticipa la 15^ giornata: nel girone “A” A. Solignano-Gioconda, Eagles V. Ancora-Academy TdC, Fonda Pavullese-Monari Nasi, Junior Fiorano-Bortolotti, Magreta-Prignanese, San Francesco Smile-Montefiorino, Serramazzoni-Cimone e Vignolese- Visport; nel girone “B” Baracca Beach-Gaggio, Borghetto Sant’Anna-Fides Panzano, Manzolino-Union 81, Forese Nord-Sanfa, Monari San Damaso U21-Cognentese, Terre di Castelnuovo U23-4Ville e Sozzigalli-Real Montale; nel girone “B” di Terza di Reggio si gioca la 9^ giornata con le gare modenesi Invicta Gavasseto-Roveretana e Vallalta-Aics Guastalla (riposa Cortilese).MERCOLEDI’ 12 NOVEMBRE Si giocano gli ottavi di finale della Coppa di Eccellenza con ancora due modenesi in corsa:
Cdr Mutina-Fiorenzuola e Nibbiano-Terre di Castelli poi ci sono i quarti (3/12), le semifinali (21/12) e la finale il 31 gennaio che vale il pass per la fase nazionale.MERCOLEDI’ 19 NOVEMBRE.
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
Si giocano i quarti di finale della Coppa di Terza, queste le 8 squadre qualificate Cimone, Eagles V. Ancora, Union 81, J. Fiorano, Castelfranco, Sozzigalli, Monari Nasi San Damaso U21 e Monari Nasi. Poi si giocano le semifinali (data da definire) e oltre alla finalissima (che assegna la Coppa) si gioca anche quella 3°-4° posto che dà il terzo pass per la fase regionale.MERCOLEDI’ 26 NOVEMBRE. Si giocano i sedicesimi di finale della Coppa di Promozione con ancora 5 modenesi in lizza: Castelnuovo-Sanmichelese, Medolla S.F.-Solierese e Atl.
Castenaso-La Pieve, poi sono in programma gli ottavi (21/12), i quarti (11/2), le semifinali (11/3) e la finale mercoledì 8/4 con la vincente che è 5^ nella classifica ripescaggi.MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE. Si giocano i quarti della Coppa di Eccellenza (accoppiamenti da stabilire dopo gli ottavi) e i sedicesimi della Coppa di Prima con ancora 6 modenesi in lizza: U. Albinea-Modenese, Polinago-Spilamberto, Nonantola- Guastalla, Cavezzo-San Damaso. Poi si giocano gli ottavi il 21/12, i quarti l’11/2, le semifinali l’11/3 e la finale l’8/4, la vincente è la prima nelle griglia dei ripescaggi.
Matteo Pierotti
Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Segreteria Pd Modena, l'ora delle candidature: contro Paradisi Muzzarelli pensa a Lenzini o addirittura a se stesso

Segreteria Pd Modena, l'ora delle candidature: contro Paradisi Muzzarelli pensa a Lenzini o addirittura a se stesso

Modena: 31enne turco arrestato per estorsione

Modena: 31enne turco arrestato per estorsione

Modena, illuminazione pubblica: Edison si aggiudica la gara

Modena, illuminazione pubblica: Edison si aggiudica la gara

Modena Civica si rafforza: entrano Antonella Bernardo e Antonio Dell’Erario

Modena Civica si rafforza: entrano Antonella Bernardo e Antonio Dell’Erario

Musica Sacra: il Requiem di Mozart alla chiesa del Voto

Musica Sacra: il Requiem di Mozart alla chiesa del Voto

Volley superlega: Valsa Group si conferma a Piacenza, battuta 3-1

Volley superlega: Valsa Group si conferma a Piacenza, battuta 3-1

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Europei di Pallavolo: sorteggiate le squadra che saranno a Modena

Europei di Pallavolo: sorteggiate le squadra che saranno a Modena

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

E' morto Claudio Lombardi, ex direttore sportivo Ferrari e padre della Lancia Delta S4

E' morto Claudio Lombardi, ex direttore sportivo Ferrari e padre della Lancia Delta S4

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Il Medolla San Felice batte la Sanmichelese e l'agguanta in vetta

Il Medolla San Felice batte la Sanmichelese e l'agguanta in vetta

Colpo esterno del Sassuolo, Laurienté e Pinamonti piegano il Cagliari

Colpo esterno del Sassuolo, Laurienté e Pinamonti piegano il Cagliari

Arrampicata: il modenese Francesco Ponzinibio Vice campione del mondo e detentore Coppa Europa Speed

Arrampicata: il modenese Francesco Ponzinibio Vice campione del mondo e detentore Coppa Europa Speed

Eccellenza, colpo salvezza per il Formigine contro uno spento Terre di Castelli

Eccellenza, colpo salvezza per il Formigine contro uno spento Terre di Castelli