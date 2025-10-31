Scandalo Amo, Bonetti è il nuovo revisore unico: prende il posto di Rosati
Confermata la piena operatività del nuovo Direttore Roberto Bolondi ed in corso l’aggiornamento dello statuto della società
'In particolare, tra i principali punti elencati, è confermata la piena operatività del nuovo Direttore Roberto Bolondi (foto sotto); è in corso l’aggiornamento dello statuto della società; sono terminate le interviste interne come da prassi per l’applicazione del modello 231 ad opera del professor Garuti; sono in elaborazione il nuovo Regolamento Finanziario e il nuovo Piano Anticorruzione e Trasparenza; è in via di pubblicazione l’Avviso per l’istituzione di un Comitato di garanti - fa sapere Amo -. Amo è anche al lavoro per la preparazione di una prossima Assemblea dei Soci dove verrà valutato, tra gli altri punti all’Ordine del Giorno, il parere – in corso di elaborazione - per l’esperimento di un’azione sociale di responsabilità volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.
'Ribadiamo la piena fiducia nell’operato della giustizia – dichiara l’Amministratore Unico Andrea Bosi – nel rispetto delle tempistiche necessarie. Gli inquirenti sono al lavoro, nell’ambito dei procedimenti penali e civili in cui Amo è parte lesa, per ottenere giustizia e per recuperare le somme sottratte illecitamente. Il quadro delle presunte responsabilità risulta sempre più chiaro, anche a seguito di ulteriori documentazioni riconducibili all’ex dipendente recentemente rinvenute presso i locali di Amo, prontamente consegnate alla Guardia di Finanza in uno spirito di massima collaborazione. Amo ha anche fatto il punto con i Soci su questioni strettamente operative: la Gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico, rispetto alla quale procede il lavoro di predisposizione degli atti necessari insieme all’Advisor e all’Agenzia per la mobilità di Reggio Emilia e il Piano delle Opere e degli Investimenti, che avanza in linea con le previsioni'.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Segreteria Pd Modena, l'ora delle candidature: contro Paradisi Muzzarelli pensa a Lenzini o addirittura a se stesso
Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli
'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'
Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista
Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'
Aipo, Gianluca Zanichelli confermato alla guida della Agenzia
Museo del Corni ancora invisibile, ma una soluzione è alle porte
Liste d'attesa in Emilia Romagna, Mastacchi: 'I cittadini vogliono risposte'
Modena Civica si rafforza: entrano Antonella Bernardo e Antonio Dell’Erario