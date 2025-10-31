Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Museo Civico di Modena, in mostra il ritratto di Achille Tacoli

Museo Civico di Modena, in mostra il ritratto di Achille Tacoli

Databile intorno al 1780 e firmato da un autore anonimo, il dipinto è stato recentemente donato al Museo dal marchese Guido Tacoli

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Un nuovo protagonista entra nella mostra “Cadetti matematici pionieri. Menti pensanti tra disciplina e insurrezione”, ospitata al Museo Civico di Modena fino al 16 novembre 2025. Da sabato 1° novembre i visitatori possono ammirare il “Ritratto di Achille Tacoli, marchese di San Possidonio”, con accanto il disegno di un carro antincendio ideato dallo stesso Tacoli. Databile intorno al 1780 e firmato da un autore anonimo, il dipinto è stato recentemente donato al Museo dal marchese Guido Tacoli, e trova una collocazione ideale accanto al modello del carro-pompa che raffigura, esposto nella sezione dedicata alla Scuola tecnologica degli artiglieri e pionieri estensi.
Il ritratto riporta l’attenzione su una figura affascinante e versatile del Settecento modenese. Achille Tacoli (1724-1806), marchese e imprenditore, è ricordato non solo per la sua attività di ceramista — titolare di una manifattura a San Possidonio tra il 1765 e il 1770 — ma anche per il suo ingegno tecnico, che lo portò a sperimentare soluzioni idrauliche e meccaniche d’avanguardia. Nel dipinto, il nobile appare ritratto accanto al suo carro antincendio, invenzione tanto curiosa quanto ingegnosa, pensata per estrarre l’acqua da condotti o pozzi vivi tramite un sistema di pompe.
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
La vasca in legno foderata di rame, le rifiniture in ottone e la struttura robusta ne fanno un esempio precoce di meccanica applicata al servizio civile.
Il carro-pompa, che in origine Tacoli aveva ideato per prosciugare i terreni della sua proprietà lungo il Secchia e forse per irrigarli, si rivelò presto un formidabile strumento anche per lo spegnimento degli incendi. L’invenzione venne ripresa e sviluppata, e a partire dal 1838 fu adottata dal Corpo Pionieri della città di Modena, che ne curò la manutenzione e l’uso insieme alle altre macchine comunali. Fonti d’archivio attestano che, con alcune modifiche, il carro risultava ancora in dotazione del Corpo pompieri nel 1900: un segno concreto della sua efficacia e della lungimiranza del suo ideatore.
Il Museo Civico di Modena, che ospita già un vasetto con cineseria proveniente dalla manifattura Tacoli e inserito nel percorso delle ceramiche e dei vetri, può ora offrire ai visitatori una lettura ancora più completa del contesto storico e tecnico da cui nacque l’esperienza dei cadetti matematici pionieri. Quella scuola, attiva nella Modena estense del Settecento, formò generazioni di giovani capaci di coniugare rigore scientifico e creatività applicata: ingegneri, tecnici, artiglieri, progettisti che, nel secolo successivo, avrebbero contribuito alla trasformazione della città e delle sue istituzioni civili.
Alla donazione del marchese Guido Tacoli si aggiunge anche un secondo dipinto, il “Ritratto di Pietro Tacoli”, figlio di Achille, raffigurato in uniforme di comandante della Guardia Nobile d’onore nella Modena austro-estense.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Due opere che, insieme, restituiscono un frammento significativo della storia locale, intrecciando arte, tecnologia e spirito d’impresa.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, alloggi abusivi occupati da stranieri in via Carteria all'interno di negozi vuoti

Modena, alloggi abusivi occupati da stranieri in via Carteria all'interno di negozi vuoti

Scandalo Amo, Bonetti è il nuovo revisore unico: prende il posto di Rosati

Scandalo Amo, Bonetti è il nuovo revisore unico: prende il posto di Rosati

Seta, Vignali e Platis (Forza Italia): 'Persi 2,2 milioni per disservizi'

Seta, Vignali e Platis (Forza Italia): 'Persi 2,2 milioni per disservizi'

'Modena, scandalo Fondazione e ammanco 850mila euro: perchè, a differenza di Amo, non se ne parla?'

'Modena, scandalo Fondazione e ammanco 850mila euro: perchè, a differenza di Amo, non se ne parla?'

Modena, tour de force per i Dilettanti: si gioca ogni mercoledì

Modena, tour de force per i Dilettanti: si gioca ogni mercoledì

Segreteria Pd Modena, l'ora delle candidature: contro Paradisi Muzzarelli pensa a Lenzini o addirittura a se stesso

Segreteria Pd Modena, l'ora delle candidature: contro Paradisi Muzzarelli pensa a Lenzini o addirittura a se stesso

Articoli più Letti 'Grazie Islam': a Modena Franco Cardini presenta il suo libro

'Grazie Islam': a Modena Franco Cardini presenta il suo libro

Modena, domani al Comunale il concerto per i 90 anni dalla nascita di Pavarotti

Modena, domani al Comunale il concerto per i 90 anni dalla nascita di Pavarotti

Vignola, la storia dei Raf Punk con il libro di Laura Carroli

Vignola, la storia dei Raf Punk con il libro di Laura Carroli

Io sono di terra, io sono di fuoco: la personale di Wanda Benatti

Io sono di terra, io sono di fuoco: la personale di Wanda Benatti

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Musica Sacra: il Requiem di Mozart alla chiesa del Voto

Musica Sacra: il Requiem di Mozart alla chiesa del Voto

Modena ricorda Mimmo Jodice con la fotografia della Secchia rapita

Modena ricorda Mimmo Jodice con la fotografia della Secchia rapita

2046 - L’Anno della Croce: il romanzo del modenese Robby Giusti primo su Amazon

2046 - L’Anno della Croce: il romanzo del modenese Robby Giusti primo su Amazon

Festival della Migrazione, don Mattia Ferrari a Mirandola

Festival della Migrazione, don Mattia Ferrari a Mirandola