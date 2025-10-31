Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, alloggi abusivi occupati da stranieri in via Carteria all'interno di negozi vuoti

Gli agenti hanno trovato sette persone, tra cui un minore, tutte di nazionalità straniera

1 minuto di lettura
Locali commerciali utilizzati come abitazioni di fortuna. È quanto ha accertato la Polizia locale di Modena nel corso di una serie di controlli effettuati in via Carteria nei giorni scorsi, a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini.
Durante le verifiche, condotte con il supporto dell’unità cinofila, gli agenti hanno trovato sette persone, tra cui un minore, tutte di nazionalità straniera. Per due di loro è scattata la denuncia a piede libero e l’accompagnamento al Comando, in quanto risultate irregolari sul territorio nazionale. In un caso, invece, si è proceduto con l’espulsione, mentre un altro uomo è stato sanzionato per uso personale di sostanze stupefacenti.
I controlli effettuati nei locali hanno evidenziato anche numerose irregolarità, tra le quali il cambio di destinazione d’uso, la presenza di opere murarie abusive e mancati pagamenti della tassa sulle insegne. Segnalate anche gravi carenze igieniche.
Le indagini proseguono per accertare le responsabilità del titolare dei contratti d’affitto e di eventuali terzi coinvolti nel favorire gli abusi.

