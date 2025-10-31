Una condanna a 27 anni di carcere. Si è chiusa con la sentenza di questa mattina nei confronti del 21enne Marcelino Caldarariu in tribunale a Modena il primo grado per l'omicidio di Alessandro Gozzoli, il 41enne originario di Bazzano (in provincia di Bologna) trovato morto nel proprio letto a Casinalbo di Formigine a marzo del 2023. Nei mesi scorsi, infatti, era stato condannato a 18 anni, ma col rito abbreviato, anche il primo imputato, il 22enne Petre Dabuleanu.
Entrambi di origine romena, i due sono risultati colpevoli delle accuse di omicidio volontario, rapina aggravata ed indebito utilizzo di carte di credito. Per il 21enne Caldarariu la pubblica accusa aveva ipotizzato una condanna appunto a 27 anni di carcere, riconosciuta come congrua oggi in tribunale a Modena. I due condannati fuggirono dall'abitazione di Gozzoli sull'auto della vittima, che venne trovata legata, e con le sue carte di credito. Entrambi furono poi arrestati all'estero.
Omicidio di Alessandro Gozzoli, 27 anni a Caldarariu
Nei mesi scorsi era stato condannato a 18 anni, ma col rito abbreviato, anche il primo imputato, il 22enne Petre Dabuleanu
