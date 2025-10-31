'Le parole pronunciate dall'assessore Camporota nel corso dell'evento a La Tenda sull'escalation criminale delle baby gang preoccupano, perché confermano lo stesso inefficace approccio lanciato un anno fa davanti ai cittadini all'assemblea pubblica al polo Leonardo'. Così Piergiulio Giacobazzi, capogruppo Forza Italia Modena, coordinatore provinciale
'Prendiamo amaramente atto che mentre le aggressioni e i reati commessi da giovani aumentano, l'amministrazione è ancora ferma alle lezioncine sulla semantica dell'accezione baby gang, da distinguere da gruppi di giovani aggressivi ma non organizzati e alla retorica del disagio. Le decine di persone che con cadenza quasi quotidiana sono state vittime di aggressioni non hanno bisogno di questo, anzi le parole dell'assessore potrebbero suonare quasi come offensive. Quando si riceve un pugno, si viene aggrediti e rapinati in strada, minacciati il punto non è sapere se si tratta di un gruppo o di una banda organizzata - afferma Giacobazzi -. A quegli atti criminali, ancora prima delle analisi, bisogna rispondere fermamente, con gli strumenti delle repressione. Il fenomeno è complesso ma è chiarissimo a tutti, come è chiaro che non può essere affrontato con pannicelli caldi, all'insegna della retorica dl disagio. Non è con presuntuose lezioncine di stile agli organi di informazione o di comprensione del problema ai cittadini, che si costruisce sicurezza o si forniscono le risposte in termini di sicurezza che i cittadini chiedono meritano. L'unico riferimento da dare a questi giovani delinquenti è quello di avere certa la forte e ferma reazione delle istituzioni. Analisi del problema si, ma prima nessuna tolleranza. Messaggi come quelli lanciati nuovamente dell'assessore non solo non sono efficaci ma rischiano di andare nella direzione opposta a quella che ci si aspetterebbe da un assessore alla sicurezza'.
Baby Gang, Giacobazzi (Forza Italia): 'Sicurezza, approccio fallimentare'
'Non è solo con la semantica e la retorica del disagio che si affronta il problema sempre più grave'
