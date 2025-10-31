Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, ecco l'ordinanza del prefetto sulle Zone Rosse: dalla stazione al parco XXII aprile

Modena, ecco l'ordinanza del prefetto sulle Zone Rosse: dalla stazione al parco XXII aprile

'Aree insistenti presso il centro urbano particolarmente connotate da condizioni di degrado e interessate dalla possibile presenza di soggetti con precedenti'

3 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Dopo l'annuncio dei giorni scorsi, ora vi è la definizione concreta delle zone che finiranno nel mirino delle forze dell'ordine modenesi. Con una ordinanza di queste ore il prefetto Fabrizia Triolo ha individuato nel Comune di Modena 'le cosiddette zone rosse, ovvero aree insistenti presso il centro urbano particolarmente connotate da condizioni di degrado e interessate dalla possibile presenza di soggetti che possono ostacolare il pieno godimento in sicurezza di ambiti cittadini caratterizzati dal persistente afflusso di persone'.

Zona 1 - Stazione e parco XXII aprile

'L'area in prossimità della Stazione Ferroviaria di Modena e del limitrofo Parco XXII Aprile presenta da tempo situazioni di degrado urbano e criticità sul piano della sicurezza pubblica e del decoro. La zona è caratterizzata dalla presenza di numerose attività commerciali, in particolare esercizi di vicinato e locali di somministrazione di alimenti e bevande, che attraggono un'utenza eterogenea e multietnica, con significativo afflusso e stazionamento di persone nelle ore diurne e serali. In tale contesto, sono stati segnalati e riscontrati episodi di disturbo alla quiete pubblica, nonché comportamenti molesti e situazioni di alterazione psicofisica dovute all'abuso di sostanze psicotrope e alcoliche' - si legge nella ordinanza.
'L'area adiacente al Parco XXII Aprile risulta altresì frequentata da soggetti
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
dediti ad attività illecite, in particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché da persone senza fissa dimora che determinano un costante stato di insicurezza percepita da parte dei residenti e dei fruitori dei servizi pubblici. Le criticità sopra descritte, unitamente alla rilevanza dell'asse ferroviario quale punto di snodo per i collegamenti cittadini ed extraurbani, rendono necessario l'inserimento dell'area nel perimetro della 'zona rossa' al fine di assicurare il ripristino di adeguati livelli di vivibilità, decoro e sicurezza urbana: Corso Vittorio Emanuele angolo via San Martino, piazzale Natale Bruni, Via Piave, via Ferrari, Viale Crispi, Piazza Dante, via N. dell'Abate, via Mazzoni, viale Gramsci, via Pio Donati, via Guido Miglioli, via due Canali Nord, strada Attiraglio e Parco XXII Aprile'.

Zona 2 - Parco Novi Sad e autostazione

'L'area compresa tra il Parco Novi Sad e l'Autostazione di Modena costituisce uno dei principali luoghi di aggregazione cittadina, anche in ragione della vicinanza con arterie di transito e con infrastrutture di mobilità pubblica. Tuttavia, la zona presenta da tempo fenomeni di degrado urbano e criticità connesse alla presenza di soggetti dediti ad attività illecite, in particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché ad atti contrari alla pubblica decenza.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Presso l'Autostazione, che serve tra l'altro la numerosa comunità studentesca presente nella zona, e nelle aree limitrofe sono stati segnalati, inoltre, episodi di bivacco, consumo di alcool su suolo pubblico e comportamenti molesti ed aggressioni nei confronti dei viaggiatori, con conseguente percezione di insicurezza da parte dell'utenza e del personale delle attività di servizio - continua l'ordinanza -. Il Parco Novi Sad, soprattutto nelle ore serali, risulta spesso teatro di assembramenti e frequentazioni che generano turbative per la quiete pubblica e un generale peggioramento del decoro urbano: Parco Piazza D'Armi Novisad, via Bono da Nonantola, Via Emilia Ovest, via Bacchini, via Fabriani, Piazzale Primo Maggio, via Cittadella, via Molza, Viale Monte Kosica'.

Il dispositivo

'Per la durata di 3 mesi, a decorrere dal 5 novembre 2025 e fino al 5 febbraio 2026', in queste zone è previsto 'il divieto di stazionare ai soggetti che assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree, e risultino già destinatari di segnalazioni all'Autorità giudiziaria'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Baby Gang, Giacobazzi (Forza Italia): 'Sicurezza, approccio fallimentare'

Baby Gang, Giacobazzi (Forza Italia): 'Sicurezza, approccio fallimentare'

Museo Civico di Modena, in mostra il ritratto di Achille Tacoli

Museo Civico di Modena, in mostra il ritratto di Achille Tacoli

Modena, alloggi abusivi occupati da stranieri in via Carteria all'interno di negozi vuoti

Modena, alloggi abusivi occupati da stranieri in via Carteria all'interno di negozi vuoti

Scandalo Amo, Bonetti è il nuovo revisore unico: prende il posto di Rosati

Scandalo Amo, Bonetti è il nuovo revisore unico: prende il posto di Rosati

Seta, Vignali e Platis (Forza Italia): 'Persi 2,2 milioni per disservizi'

Seta, Vignali e Platis (Forza Italia): 'Persi 2,2 milioni per disservizi'

'Modena, scandalo Fondazione e ammanco 850mila euro: perchè, a differenza di Amo, non se ne parla?'

'Modena, scandalo Fondazione e ammanco 850mila euro: perchè, a differenza di Amo, non se ne parla?'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Parma, vergognosi cori fascisti dalla sede di Fratelli d’Italia: 'Duce, duce, duce'. Indaga la Digos

Parma, vergognosi cori fascisti dalla sede di Fratelli d’Italia: 'Duce, duce, duce'. Indaga la Digos

Scandalo Amo, sulla azione di responsabilità l'avvocato dopo mesi non ha ancora espresso parere

Scandalo Amo, sulla azione di responsabilità l'avvocato dopo mesi non ha ancora espresso parere

Migrazioni, il cardinale Zuppi: 'Capisco la paura, ma non siamo in emergenza'

Migrazioni, il cardinale Zuppi: 'Capisco la paura, ma non siamo in emergenza'

Aipo, Gianluca Zanichelli confermato alla guida della Agenzia

Aipo, Gianluca Zanichelli confermato alla guida della Agenzia