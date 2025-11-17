Parti uguali tra disuguali: il docufilm su pensiero e figura di Ermanno Gorrieri proiettato alla Camera

Intellettuale, politico, sindacalista, partigiano: è stato tutte queste cose, Ermanno Gorrieri, e molte altre. Martedì 18 novembre la sua figura e il suo pensiero verranno celebrati a Roma, presso la Camera dei Deputati, con la proiezione del docufilm ‘Parti uguali fra disuguali. L’eredità del pensiero di Ermanno Gorrieri’, realizzato dal figlio Claudio Gorrieri insieme al regista Mario Piredda.



Tra i partecipanti, oltre a Paolo Pombeni, presidente della Fondazione Gorrieri, anche Livia Turco, già Ministra alle politiche sociali, Silvio Lai, deputato Pd ed esponente dei Cristiano Sociali al fianco di Gorrieri, e Marco Damilano, giornalista e portavoce del Governo Prodi.



l documentario racconta – attraverso la testimonianza di esponenti delle istituzioni, economisti, docenti e giornalisti – il pensiero pionieristico di Gorrieri in tema di disuguaglianza sociale, rievocando la pubblicazione dei testi ‘La giungla retributiva’ e, soprattutto, ‘Parti uguali, tra disuguali’ - il cui titolo è mutuato da una frase di don Milano -, il quale ebbe un notevole successo editoriale, contribuendo a diffondere tematiche e istanze assenti da tempo nel dibattito pubblico. Negli anni ‘80 Gorrieri fu anche ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, e fu tra i promotori della commissione Povertà, che getto un’ombra rispetto all’autorappresentazione di l’Italia scintillante in cui disagio e marginalità sembravano non trovare spazio neppure per esp

rimersi.

