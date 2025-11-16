A Modena medici pagati per prescrivere meno, Trande (Avs) smentisce Fabi: 'Non è il metodo giusto'
'Esistono altri sistemi incentivanti, anche economici, che possono coinvolgere efficacemente i professionisti sanitari senza creare sospetti'
'Esistono invece altri sistemi incentivanti, anche economici, che possono coinvolgere efficacemente i professionisti sanitari
Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: per l'Ausl la medicina funziona coi bonus da agenti di commercio
Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esamiArticoli Recenti
Soldi ai medici che prescrivono meno visite: per l'assessore regionale Fabi è una bella idea
