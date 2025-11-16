Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, maxi siluro pescato nel laghetto rotondo

Modena, maxi siluro pescato nel laghetto rotondo

'Ringraziamo Jimmy e Erberto per aver pescato il siluro del lago rotondo, cosi la prossima primavera rivedremo le paperette e i pesci rossi'

1 minuto di lettura

Un grande siluro da diverse decine di chili è stato pescato oggi pomeriggio nelle acque del laghetto del parco Amendola di Modena. 'Ringraziamo Jimmy e Erberto per aver pescato il siluro del lago rotondo, cosi la prossima primavera rivedremo le paperette e i pesci rossi. Prossimamente torneranno per verificare se ce ne sono altri' - scrivono dell'associazione volontari Loving Amendola.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Speciale La Pressa: 'La radioterapia del futuro', esperti a confronto a Modena

Speciale La Pressa: 'La radioterapia del futuro', esperti a confronto a Modena

Volley Modena, prima vittoria casalinga al tiebreak contro Padova

Volley Modena, prima vittoria casalinga al tiebreak contro Padova

Policlinico di Modena, Messa col vescovo per ricordare don Antenore a 5 anni dalla scomparsa

Policlinico di Modena, Messa col vescovo per ricordare don Antenore a 5 anni dalla scomparsa

Cittadella Vis Modena, buon pari col Sasso Marconi

Cittadella Vis Modena, buon pari col Sasso Marconi

Vendita quotidiani cartacei in edicola: crollo senza fine

Vendita quotidiani cartacei in edicola: crollo senza fine

A Modena medici pagati per prescrivere meno, Trande (Avs) smentisce Fabi: 'Non è il metodo giusto'

A Modena medici pagati per prescrivere meno, Trande (Avs) smentisce Fabi: 'Non è il metodo giusto'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli più Letti Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Modena, Hera realizzerà un centro rifiuti a Ponte Alto: il Comune ha comprato il terreno per 403mila euro

Modena, Hera realizzerà un centro rifiuti a Ponte Alto: il Comune ha comprato il terreno per 403mila euro

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Qualità della vita: Modena guadagana sei posizioni in un anno, ora è undicesima

Qualità della vita: Modena guadagana sei posizioni in un anno, ora è undicesima

Ansia e stress sotto controllo grazie all’Ashwagandha: lo conferma una ricerca Unimore

Ansia e stress sotto controllo grazie all’Ashwagandha: lo conferma una ricerca Unimore

Street tutor e movida, dal Comune di Modena nuovo affidamento diretto da 50mila euro per tre mesi

Street tutor e movida, dal Comune di Modena nuovo affidamento diretto da 50mila euro per tre mesi

Formigine, tentata rapina Farmacia Madonna della neve: l'appello di Federfarma

Formigine, tentata rapina Farmacia Madonna della neve: l'appello di Federfarma