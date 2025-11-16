Un grande siluro da diverse decine di chili è stato pescato oggi pomeriggio nelle acque del laghetto del parco Amendola di Modena. 'Ringraziamo Jimmy e Erberto per aver pescato il siluro del lago rotondo, cosi la prossima primavera rivedremo le paperette e i pesci rossi. Prossimamente torneranno per verificare se ce ne sono altri' - scrivono dell'associazione volontari Loving Amendola.
Modena, maxi siluro pescato nel laghetto rotondo
'Ringraziamo Jimmy e Erberto per aver pescato il siluro del lago rotondo, cosi la prossima primavera rivedremo le paperette e i pesci rossi'
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale
Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area
Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave
Modena, Hera realizzerà un centro rifiuti a Ponte Alto: il Comune ha comprato il terreno per 403mila euroArticoli Recenti
Qualità della vita: Modena guadagana sei posizioni in un anno, ora è undicesima
Ansia e stress sotto controllo grazie all’Ashwagandha: lo conferma una ricerca Unimore
Street tutor e movida, dal Comune di Modena nuovo affidamento diretto da 50mila euro per tre mesi
Formigine, tentata rapina Farmacia Madonna della neve: l'appello di Federfarma