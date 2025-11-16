Modena, maxi siluro pescato nel laghetto rotondo

Un grande siluro da diverse decine di chili è stato pescato oggi pomeriggio nelle acque del laghetto del parco Amendola di Modena. 'Ringraziamo Jimmy e Erberto per aver pescato il siluro del lago rotondo, cosi la prossima primavera rivedremo le paperette e i pesci rossi. Prossimamente torneranno per verificare se ce ne sono altri' - scrivono dell'associazione volontari Loving Amendola.