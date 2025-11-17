Il “no comment” del presidente dell’Ordine dei Medici di Modena Carlo Curatola, anche rappresentante nazionale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (FIMMG) – alla richiesta de La Pressa sugli aspetti deontologici relativi all'ipotesi di conflitto di interessi sui contenuti e gli effetti dell’accordo siglato tra Ausl di Modena e FIMMG sugli incentivi ai medici di base per la riduzione delle prescrizioni, continua a produrre reazioni.
Oggi con una nota ufficiale interviene il Patto Internazionale Uniti per la Salute, attraverso il suo presidente Maurizio Romani, già senatore della Repubblica e medico. Nella nota — che riportiamo integralmente — il Patto contesta apertamente la mancata presa di posizione dell’Ordine modenese:
«Interessante la non presa di posizione del Presidente dell’Ordine dei Medici di Modena, anche espressione di un sindacato dei medici di famiglia. Di fronte ad un intervento perlomeno inopportuno dell’autorità politico-sanitaria modenese nei confronti della professionalità dei medici, il nostro fischietta. Questo non sorprende perché il dott. Carlo Curatola, al pari del suo Presidente nazionale Filippo Anelli, con un consenso in media di 1 medico su 10, affermerebbe di fatto di obbedire alla politica e non al codice deontologico'
Il comunicato del Patto Internazionale si aggiunge alla richiesta dello Snami (Sindacato Nazionale Medici Italiani), che non ha firmato l'accordo Ausl sottoscritto solo dal sindacato FIMMG. Per voce della Vicepresidente del sindacato per la provincia di Modena, oggi intervistata da La Pressa, è stata richiesta una presa di posizione chiara da parte del presidente dell'ordine di Modena.
Nella foto, Maurizio Romani
Incentivi a prescrivere meno, pressing sul presidente dell'Ordine Modena: 'Non può non rispondere'
Il Presidente di Patto Internazionale Unito per la Salute, Maurizio Romani: 'Di fronte all'intervento inopportuno nei confronti della professionalità dei medici fischietta'
Il “no comment” del presidente dell’Ordine dei Medici di Modena Carlo Curatola, anche rappresentante nazionale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (FIMMG) – alla richiesta de La Pressa sugli aspetti deontologici relativi all'ipotesi di conflitto di interessi sui contenuti e gli effetti dell’accordo siglato tra Ausl di Modena e FIMMG sugli incentivi ai medici di base per la riduzione delle prescrizioni, continua a produrre reazioni.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale
Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area
Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave
Modena, Hera realizzerà un centro rifiuti a Ponte Alto: il Comune ha comprato il terreno per 403mila euroArticoli Recenti
Tumore della cervice, il 17 novembre vaccinazione contro HPV in Piazza Roma con il camper dell’Ausl
Vendita quotidiani cartacei in edicola: crollo senza fine
Qualità della vita: Modena guadagana sei posizioni in un anno, ora è undicesima
Ansia e stress sotto controllo grazie all’Ashwagandha: lo conferma una ricerca Unimore