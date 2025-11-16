Qualità della vita: Modena guadagana sei posizioni in un anno, ora è undicesima

Modena undicesima provincia in Italia per qualità della vita, guadagnando sei posizioni rispetto al 2024. E' questo quello che emerge dal rapporto sulla Qualità della Vita del 2025 realizzato da Italia Oggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma e giunto alla 27esima edizione. Al primo posto Milano, seguita da Bolzano e Bologna. Modena è preceduta da Parma e Reggio, al nono e decimo posto. Dal punto di vista dei singoli temi Modena è undicesima sul fronte ambientale, nona dal punto di vista della istruzione, 28esima per il lavoro, 13esima per popolazione, 14esima per reddito, 59esima per salute, 24esima per sicurezza, 81esima per turismo.