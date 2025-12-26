Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Volley, Modena surclassa Cuneo: è la quarta vittoria di fila

I gialloblù salgono dunque a quota 28 punti in campionato e torneranno in campo martedì 30 dicembre a Piacenza per i quarti di finale di Coppa Italia

Modena batte Cuneo con un netto 3-0 nel super classico della pallavolo italiana e conquista la quarta vittoria consecutiva. I gialloblù salgono dunque a quota 28 punti in campionato e torneranno in campo martedì 30 dicembre (19.30) a Piacenza per i quarti di finale di Coppa Italia. Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Anzani al centro con Perry libero. Cuneo risponde con Baranowicz al palleggio, Feral opposto, Zaytsev-Sedlacek martelli, Stefanovic-Codarin centrali con Cavaccini libero. La formazione ospite inizio subito forte, muro di Baranowicz su Davyskiba per il 4-8 e timeout Giuliani. Modena ribatte colpo su colpo con Buchegger scatenato, tre ace consecutivi dell’opposto austriaco e 13-11. I padroni di casa continuano a spingere, muro di Anzani su Zaytsev per il 18-14 e timeout Battocchio. I gialloblù conducono fino alla fine, 25-20 e 1-0. Modena comincia bene anche in avvio di secondo set, ace di Buchegger e 11-8 con timeout Cuneo. La squadra di Giuliani si mantiene avanti nonostante i tentativi della compagine piemontese, battuta vincente di Davyskiba e 19-15. L’ennesimo ace di un super Buchegger regala ai gialloblù anche il secondo parziale, 25-17 e 2-0.
Modena è padrona del campo, pallonetto di Sanguinetti a segno e 10-7 dopo i primi scambi del terzo set. Al PalaPanini non c’è storia, muro di Anzani su Feral e 18-9. Il punto di Bento sancisce il definitivo 25-15 e 3-0.

Tabellino

Valsa Group Modena – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-20, 25-17, 25-15)

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 2, Davyskiba 11, Anzani 6, Buchegger 19, Porro 6, Sanguinetti 8, Perry (L), Federici (L), Bento 3, Ikhbayri. N.E. Massari, Mati, Tauletta, M. Giraudo. All. Giuliani.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 1, Sedlacek 4, Codarin 3, Feral 12, Zaytsev 7, Stefanovic 3, Sala (L), Cavaccini (L), Bonomi, Oberto, F. Giraudo, Colasanti, Cattaneo 1. N.E. Copelli. All. Battocchio.

ARBITRI: Zanussi, Nava.

Durata set: 26’, 26’, 23’; tot: 75’.

Spettatori: 3822.

MVP: Paul Buchegger (Valsa Group Modena)

