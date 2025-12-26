Volley, Modena surclassa Cuneo: è la quarta vittoria di fila

Tabellino

Modena batte Cuneo con un netto 3-0 nel super classico della pallavolo italiana e conquista la quarta vittoria consecutiva. I gialloblù salgono dunque a quota 28 punti in campionato e torneranno in campo martedì 30 dicembre (19.30) a Piacenza per i quarti di finale di Coppa Italia. Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Anzani al centro con Perry libero. Cuneo risponde con Baranowicz al palleggio, Feral opposto, Zaytsev-Sedlacek martelli, Stefanovic-Codarin centrali con Cavaccini libero. La formazione ospite inizio subito forte, muro di Baranowicz su Davyskiba per il 4-8 e timeout Giuliani. Modena ribatte colpo su colpo con Buchegger scatenato, tre ace consecutivi dell’opposto austriaco e 13-11. I padroni di casa continuano a spingere, muro di Anzani su Zaytsev per il 18-14 e timeout Battocchio. I gialloblù conducono fino alla fine, 25-20 e 1-0. Modena comincia bene anche in avvio di secondo set, ace di Buchegger e 11-8 con timeout Cuneo. La squadra di Giuliani si mantiene avanti nonostante i tentativi della compagine piemontese, battuta vincente di Davyskiba e 19-15. L’ennesimo ace di un super Buchegger regala ai gialloblù anche il secondo parziale, 25-17 e 2-0.Modena è padrona del campo, pallonetto di Sanguinetti a segno e 10-7 dopo i primi scambi del terzo set. Al PalaPanini non c’è storia, muro di Anzani su Feral e 18-9. Il punto di Bento sancisce il definitivo 25-15 e 3-0.Valsa Group Modena – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-20, 25-17, 25-15)Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 2, Davyskiba 11, Anzani 6, Buchegger 19, Porro 6, Sanguinetti 8, Perry (L), Federici (L), Bento 3, Ikhbayri. N.E. Massari, Mati, Tauletta, M. Giraudo. All. Giuliani.MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 1, Sedlacek 4, Codarin 3, Feral 12, Zaytsev 7, Stefanovic 3, Sala (L), Cavaccini (L), Bonomi, Oberto, F. Giraudo, Colasanti, Cattaneo 1. N.E. Copelli. All. Battocchio.ARBITRI: Zanussi, Nava. Durata set: 26’, 26’, 23’; tot: 75’.Spettatori: 3822.MVP: Paul Buchegger (Valsa Group Modena)Foto Modena volley