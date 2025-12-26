Terza categoria, nuove panchine: Palladino a Vignola, Buffagni a Sozzigalli

Cambiano due panchine in Terza categoria.

A seguito della lunga squalifica che ha colpito l'allenatore Marino Gorzanelli, la Vignolese ha deciso di affidare la panchina a Michele Palladino. Tecnico con una lunga esperienza di settore giovanile a Pavullo ed esperienze con risultati positivi in prime squadre a Pavullo, Serra, Fonda Pavullese ed ex viceallenatore di Zaccardo. Il nuovo tecnico avrà a disposizione i collaboratori Aldo Cashuaj e Luca Napolitano già facenti parte dello staff di Gorzanelli, il quale continua il suo lavoro in veste di ds e rimane a disposizione e a stretto contatto con la squadra. La squadra sarà inoltre rinforzata con 5/6 giocatori in entrata e nessuno in uscita.

Intanto Massimiliano Ronchetti non è più l'allenatore del Sozzigalli. Al suo posto arriva Davide Buffagni (nella foto), ex Campogalliano e Carpine. Il direttore sportivo Guaita: 'Ringraziando mister Ronchetti per il lavoro svolto e la serietà dimostrata in questi mesi al Sozzigalli, la società ha deciso di affidare la guida tecnica a Davide Buffagni per dare una svolta alla stagione che stenta a decollare nonostante sia stata composta una squadra molto competitiva. Abbiamo potenziato ancora più la rosa con gli arrivi di Cerchiara, Cecchetto, Masiello e Mondini. Le partenze finora sono quelle di Soldano (Possidiese) e Fusillo (fine attività)'.

Matteo Pierotti