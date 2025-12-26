Il Monza ribalta la partita e batte il Modena 2-1

Il tabellino

Ahia, Modena, questa fa tanto male. Anche il Monza degli ex Bianco e Azzi sbanca il Braglia, al termine di una gara piuttosto equilibrata nella quale il Modena, specialmente nel primo tempo, avrebbe meritato qualcosa di più, perlomeno sul piano del gioco e delle occasioni; nella ripresa, una volta in svantaggio, i gialli hanno accusato il colpo e, pur giocando con volontà e generosità, non sono più stati in grado di rendersi seriamente pericolosi e di recuperare lo svantaggio.Per le scelte iniziali, Sottil si affida all’undici più frequente: davanti a Chichizola, il rientrante Tonoli, con Adorni e Nieling; a centrocampo, da destra, Zampano, Sersanti, Gerli, Santoro e Zanimacchia; davanti, rientra Gliozzi punta centrale con Massolin a sostegno.Il primo squillo è di Azzi, al 3’, tiro a lato di pochissimo: la replica del Modena arriva al 22’ con un’incursione di Zanimacchia, tiro forte ma centrale, Thiam la devia in angolo. Al 33’ ci riprova Azzi da fuori, Chichizola para facile; al 35’ conclusione da fuori a giro di Massolin, paratona d Thiam.Al 36’ imbucata di Massolin per Gliozzi, che controlla in area e poi cade a terra sull’intervento di Izzo; l’arbitro lascia giocare ma dopo il check del Var viene richiamato al video e concede il rigore (il nono della stagione), con cartellino giallo a Izzo, mentre il Modena reclamava il rosso diretto per la chiara occasione da rete; si incarica della battuta Gliozzi che con freddezza trasforma il penalty e porta il Modena in vantaggio. Al 43’ dopo un fallo su Massolin si accende un parapiglia, ne fanno le spese Pessina e Zampano, giallo a entrambi. Nel recupero, occasionissima per il Modena: un’altra imbucata di Massolin libera Zampano, che evita sterzando l’avversario, ma calcia debolmente, divorandosi la rete del raddoppio.Nella ripresa, subito altra imbucata di Massolin, che premia l’inserimento di Sersanti, forte su primo palo, Thiam devia in angolo. Al 50’ pareggio del Monza: cross di Birindelli da destra, la palla, spizzata a centro area, arriva ad Azzi sul secondo palo che indisturbato insacca la rete del pareggio con un comodo tap-in. La partita si accende improvvisamente e si vedono diversi ribaltamenti di fronte.Al 63’ Beyuku per Zampano, già ammonito; al 65’ Monza avanti: corner di Keità, e Birindelli al centro dell’area piccola svetta su tutti insaccando la rete del vantaggio.Al 74’ Mendes e Pyythia per Massolin e Sersanti, ma il Modena sembra accusare il colpo, e non riesce a ritrovare ritmo di gioco, complice l’abile palleggio del Monza che rallenta il ritmo e controlla la partita.Al 80’ Sottil si gioca gli ultimi cambi: Magnino e Di Mariano per Santoro e Zanimacchia. Nel finale il Modena sembra stanco, e pur continuando ad attaccare con generosità non riesce più a rendersi pericoloso. L’arbitro concede 5’ di recupero, il Modena resta in attacco con volontà ma il Monza controlla e porta a casa i tre punti, addirittura sfiorando la terza rete al 96’, con Chichizola che compie un miracolo a tu per tu con Lucchesi.Modena alla terza sconfitta consecutiva in casa, la quarta nelle ultime cinque partite.Il campionato osserva ora una breve sosta, che servirà al Modena per resettare e ricaricare le batterie. Gialli di nuovo in campo, per la diciannovesima e ultima gara di andata, domenica 11 gennaio alle 17.15 a Padova.Modena-Monza 1-2Reti: 40° rig. Gliozzi, 49° Azzi, 65° RavanelliChichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia (80° Di Mariano), Santoro (80° Magnino), Gerli, Sersanti (73° Pyyhtia), Zampano (64° Beyuku); Massolin (73° Pedro Mendes), Gliozzi. A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Beyuku, Pergreffi, Nador, Dellavalle, Cotali, Cauz, Magnino, Pyyhtia, Di Mariano, Pedro Mendes All.Sottil.Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli (78° Bakoune), Pessina, Colombo (93° Brorsson), Azzi; Ciurria (88° Lucchesi), Dany Mota (88° Petagna); Keita (93° Delli Carri). A disposizione: Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Delli Carri, Maric, Sardo, Bakoune, Capolupo, Alvarez, Mout, Petagna. All. Bianco.Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo (Assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta e Lorenzo Giuggioli di Grosseto, quarto ufficiale Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, Var e Avar Marco Serra di Torino e Antonio Giua di Olbia).Ammoniti: Adorni, Keita, Pessina, Zampano, Bianco (mister Monza), Bakoune, Sottil (mister Modena), BeyukuNote: 11.316 spettatori (di cui 637 ospiti).