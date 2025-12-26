Il Monza ribalta la partita e batte il Modena 2-1

Per le scelte iniziali, Sottil si affida all’undici più frequente: davanti a Chichizola, il rientrante Tonoli, con Adorni e Nieling; a centrocampo, da destra, Zampano, Sersanti, Gerli, Santoro e Zanimacchia; davanti, rientra Gliozzi punta centrale con Massolin a sostegno.
Il primo squillo è di Azzi, al 3’, tiro a lato di pochissimo: la replica del Modena arriva al 22’ con un’incursione di Zanimacchia, tiro forte ma centrale, Thiam la devia in angolo. Al 33’ ci riprova Azzi da fuori, Chichizola para facile; al 35’ conclusione da fuori a giro di Massolin, paratona d Thiam.
Nella ripresa, subito altra imbucata di Massolin, che premia l’inserimento di Sersanti, forte su primo palo, Thiam devia in angolo. Al 50’ pareggio del Monza: cross di Birindelli da destra, la palla, spizzata a centro area, arriva ad Azzi sul secondo palo che indisturbato insacca la rete del pareggio con un comodo tap-in. La partita si accende improvvisamente e si vedono diversi ribaltamenti di fronte.
Al 63’ Beyuku per Zampano, già ammonito; al 65’ Monza avanti: corner di Keità, e Birindelli al centro dell’area piccola svetta su tutti insaccando la rete del vantaggio.
Al 74’ Mendes e Pyythia per Massolin e Sersanti, ma il Modena sembra accusare il colpo, e non riesce a ritrovare ritmo di gioco, complice l’abile palleggio del Monza che rallenta il ritmo e controlla la partita.
Modena alla terza sconfitta consecutiva in casa, la quarta nelle ultime cinque partite.
Il campionato osserva ora una breve sosta, che servirà al Modena per resettare e ricaricare le batterie. Gialli di nuovo in campo, per la diciannovesima e ultima gara di andata, domenica 11 gennaio alle 17.15 a Padova.
Corrado Roscelli
Il tabellinoModena-Monza 1-2
Reti: 40° rig. Gliozzi, 49° Azzi, 65° Ravanelli
Modena (3-5-2) Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia (80° Di Mariano), Santoro (80° Magnino), Gerli, Sersanti (73° Pyyhtia), Zampano (64° Beyuku); Massolin (73° Pedro Mendes), Gliozzi. A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Beyuku, Pergreffi, Nador, Dellavalle, Cotali, Cauz, Magnino, Pyyhtia, Di Mariano, Pedro Mendes All.
Monza (3-4-2-1) Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli (78° Bakoune), Pessina, Colombo (93° Brorsson), Azzi; Ciurria (88° Lucchesi), Dany Mota (88° Petagna); Keita (93° Delli Carri). A disposizione: Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Delli Carri, Maric, Sardo, Bakoune, Capolupo, Alvarez, Mout, Petagna. All. Bianco.
Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo (Assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta e Lorenzo Giuggioli di Grosseto, quarto ufficiale Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, Var e Avar Marco Serra di Torino e Antonio Giua di Olbia).
Ammoniti: Adorni, Keita, Pessina, Zampano, Bianco (mister Monza), Bakoune, Sottil (mister Modena), Beyuku
Note: 11.316 spettatori (di cui 637 ospiti).