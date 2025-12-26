Un momento COM pianoforte al Centro Oncologico Modenese

Successo per “Un momento COM pianoforte”, l’iniziativa natalizia di Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena in collaborazione con Team Enjoy e Associazione Angela Serra che ha portato per tre pomeriggi la musica del pianoforte nella sala relax della Degenza dell’Oncologia del AOU Policlinico di Modena, diretta dal professor Massimo Dominici. Venerdì 11 dicembre, venerdì 19 dicembre e martedì 23 dicembre i corridoi del terzo piano del Centro Oncologico Modenese si sono riempiti di magia grazie al meraviglioso suono del pianoforte noleggiato da Team Enjoy che ha messo a disposizione anche i pianisti.'L’idea nasce da un nuovo progetto di accoglienza per i nostri pazienti. – spiega Massimo Dominici – Portare la musica in ospedale significa offrire qualcosa l’inatteso, una nota, una emozione capace di rendere l’ambiente più familiare. Ringrazio Team Enjoy per averci proposto e sostenuto questa iniziativa, l’Associazione Angela Serra per il supporto e la Direzione AOU per aver permesso questo con entusiasmo. In prossimità del Natale ci è sembrato il momento ideale per avviare questo progetto, pensato anche come una prova per sviluppi futuri. In queste tre giornate è stato bello ed emozionante vedere pazienti, familiari e colleghi fermarsi, sorpresi, ad ascoltare.Non era scontato e sembra proprio che la musica abbia donato serenità in un luogo emotivamente complesso come l’Oncologia per pazienti, familiari ed operatori'.'Sono felice di questa bellissima collaborazione con l’Azienda Ospedaliero -Universitaria di Modena – ha commentato Nicola Ortugno, Presidente di Team Enjoy – che ci consente di portare momento di musica e leggerezza all’interno dell’Oncologia. Noi abbiamo curato il noleggio dello strumento e abbiamo avuto la collaborazione di alcuni maestri di pianoforte, amici di Team Enjoy: Luana Vergari, Salvatore Grimaldi e Leonardo Toschi. Ringrazio il prof. Massimo Dominici e l’Associazione Angela Serra per la disponibilità e la collaborazione. In queste tre giornate è stato bello vedere pazienti, caregiver e personale sanitario fermarsi, anche solo per pochi istanti, ad ascoltare le melodie oniriche che solo uno strumento come il pianoforte è in grado di regalare. Questo è un piccolo dono che abbiamo pensato per il periodo natalizio ma è anche un test per eventuali sviluppi futuri'.'Il nostro obiettivo – ha aggiunto Luana Vergari, pianista, volontaria e amica di Enjoy, tra gli ideatori del progetto - è stato quello di portare la bellezza e la luce nei luoghi di cura che di solito sono posti asettici.Ho vissuto la sofferenza anche personalmente e so quanto è importante riempire questi reparti di speranza: perché dove le parole non arrivano, la musica parla'.'La musica può portare un po’ di sollievo ai pazienti ricoverati al COM – ha commentato Walter Messerotti, Volontario dell’Associazione Angela Serra – in queste giornate di Festa abbiamo voluto essere vicini ai pazienti, ai loro familiari e agli operatori sanitari costretti a trascorrere questo periodo in ospedale'.